TKP Konferansı'nda Küba kararı: Yalanlara ve karalamalara izin verilmeyecek

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP), 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye Konferansı'nda onaylanan kararlardan biri de Küba ile ilgili karar oldu.

"TKP Küba Devriminin yanındadır" başlıklı kararda Küba devriminin bundan sonra da emperyalizmin planlarını boşa çıkaracağından kuşku olmadığı vurgulandı, TKP'nin Küba düşmanlarının yalanlarına ve karalama kampanyalarına izin vermeyeceği, sözde Küba dostlarının yersiz ithamlarına karşı Küba gerçeklerini anlatmaya devam edeceği belirtildi.

Konferansta alınan ve kamuoyuna duyurulan karar şöyle:

"TKP KÜBA DEVRİMİNİN YANINDADIR.

Küba Devrimi 64 yıldır insanlığın gurur kaynağı olmaya devam diyor.

Bu gurur kaynağının hayatta kalması ve ilerlemesi için türlü fedakarlıklarla yaşamsal bir mücadele veren Küba halkı ve Küba Komünist Partisi zor bir dönemden geçiyor. ABD emperyalizmi Küba Devrimine boyun eğdirmek için elinden geleni yapıyor. Devrimin eşit ve özgür bir toplumunun inşası yolundaki hayranlık uyandıran ilerleyişini engellemek ve Küba halkını teslim almak için yoksullukla ve açlıkla tehdit ediyor. Bu saldırının neden olduğu yoksunlukları “insan hakları ihlalleri” bahanesiyle Küba’ya doğrudan müdahalenin zemini olarak kullanmanın yollarını arıyor.

Oysa emperyalizmin hedef aldığı sosyalizm Küba için her şeyden önce egemenliğin teminatı. Bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermeyen Küba halkının sosyalizm ile kazandığı eşitlikçi ve özgür bir ülkeden geri adım atmaya niyeti yok.

Küba Devriminin olağanüstü gelişkin insani birikimi ve gücüyle, çalışkanlığı, kararlılığı ve yaratıcılığıyla, sosyalizmdeki ısrarıyla bundan sonra da emperyalizmin planlarını boşa çıkaracağından kuşkumuz bulunmuyor.

TKP, emperyalist saldırılara karşı bu inat ve kararlılıkla mücadele yürüten Küba halkı ile dayanışmasını her koşulda sürdürmeye devam edecek. Bu mücadelede her adımını ülkenin sosyalist karakterini koruma önceliğinden asla vazgeçmeden atan Küba Komünist Partisinin devrimci kadrolarının her daim yanında olacak. Küba düşmanlarının yalanlarına ve karalama kampanyalarına izin vermeyecek, sözde Küba dostlarının yersiz ithamlarına karşı Küba gerçeklerini anlatmaya devam edecek.

Yaşasın Küba Devrimi! Yaşasın sosyalizm!"