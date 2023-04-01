TKP Kocaeli'de milletvekili adaylarını tanıttı: 'İşçiler açken patronlara huzur yok'

TKP Kocaeli milletvekili aday tanıtım toplantısı partinin Kocaeli il binasında gerçekleşti. Basın emekçilerinin de ilgi gösterdiği toplantıya TKP’nin milletvekili adaylarının yanında TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş’ın katıldı.



Toplantıda konuşan TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, kısa süre önce gerçekleşen deprem felaketine değinerek, "Ne yazık ki seçimlere iki büyük yıkım altında giriyoruz. Biri depremin yarattığı yıkım diğeri ekonomik yıkımdır. Ülkenin bütün kaynaklarının sermayeye aktarıldığı bir tabloda yıkımın bütün faturası emekçilere kesildi. Halkımız bu acı tabloyu hak etmedi" dedi.



Bir gün önce NATO’nun genişlemesi için Meclis'te gerçekleştirilen oylamaya da değinen Savaş, "NATO’nun genişlemesi de bir yıkımdır. Türkiye, ne olduğu ve ne olacağı belirsiz bir maceraya sürükleniyor. Seçimlerin arifesinde tek bir hayır oyu bile anlam taşırdı" şeklinde konuştu.

'TKP daha ilk günden AKP’nin karşısında durmuştu'

TKP’nin "Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP’ye" sloganını gazetecilerle paylaşan Savaş şunları söyledi:

"TKP daha ilk günden itibaren AKP’nin karşısında durmuştu ve Türkiye için yaratacağı tehlikelere dikkat çekmişti. Erdoğan’ı iktidara taşıyan liberaller, patronlar, bir sermaye sınıfı vardır. Bundan dolayı Erdoğan’ın gitmesi tek başına bir şey değiştirmeyecek ama halkın büyük çoğunluğu için Erdoğan’ın gitmesi büyük bir enerji sağlayacak. Erdoğan'ı ayakta tutan nedenler arasında piyasacılık, laiklik karşıtlığı, milliyetçilik vardır. Türkiye’nin amasız fakatsız laikliğe ihtiyacı var. NATO terör örgütünün bölgedeki saldırıları ve silah tekellerinin çıkarlarını sağlaması karşısında yurtseverliğe ihtiyacımız var ve piyasacılığa karşı devletçi, kamucu politikalara ihtiyacımız var. Meclis'teki NATO’nun genişlemesi oylamasında bir tane hayır oyunun çıkmaması karşısında utandık."

'İnsan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz'

TKP’nin Kocaeli’deki adaylarının tanıtımı yapıldıktan sonra söz alan metal işçisi Aydaner Aktaş, "Doğduğumda 12 Eylül darbesi gerçekleşti. Babam cezaevine girdi. Daha çocukluk yıllarımda yoksulluğu yaşadık. 18 yıldır metal işkolunda çalıştım. Bizim gibi emekçiler ömrünü bir ev ve bir araba almak için çalışarak geçiriyor. Patronlar bizlerin sırtından kazandığı paralarla huzurlu bir hayat sürüyor. Çok sevdiğim bir slogan var 'İşçiler açken patronlara huzur yok'. Bir işçi olarak kamucu, devletçi bir ülkede yaşamak istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz" dedi.

'Kamucu ekonomiden, planlamadan ve vicdandan yana...'

Milletvekili adaylarından Rüveyda Betül Süslü de şöyle konuştu:

"Mezun olduktan sonra bir süre iş bulamadım. Şu an bir gıda fabrikasında çalışıyorum. Aynı fabrikada göçmen işçilerle beraber sendika hakkımız için örgütlendik, mücadele ettik. Kamucu ekonomiden, planlamadan ve vicdandan yana olan TKP’den milletvekili adayı oldum."

TKP Kocaeli il başkanı Önder Erginer ise "Ölçeğimizi genişletiyoruz. Seçimle birlikte var olan üç binamıza ek olarak üç bina daha açacağız bölgede. Biz yaklaşık bir yıldır bu seçimlere hazırlanıyorduk zaten. Partimizin sözünü kararlılıkla örgütlüyoruz" diye konuştu.