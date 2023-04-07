TKP Kırklareli İl Örgütü’nden ulaşım zammına tepki

Kırklareli'nde ulaşıma mart ayı içerisinde yeni zam geldi. Özellikle Nisan ayı itibariyle şehre gelen üniversite öğrencileri yeni zamlara tepki gösterdi.

TKP Kırklareli İl Örgütü’nden gelen açıklamada, ”Ulaşım haktır, satılamaz! Hat kiralayan patronlar zengin olsun diye ulaşım hakkı gasp edemez!“ denildi.

Açıklama şöyle:

"Şehrimizde ulaşım zaten pahalıyken zamlı tarife ile emekçi halkımız ve öğrencilerimiz iyice açmaza düşmüştür. Önceki zamlarda akaryakıt fiyatlarını bahane eden Kırklareli Ulaşım son zam tarihi olan Eylül 2022’den bu güne azalan akaryakıt fiyatlarına karşın yine kendine yakışanı yapmış, kâr hırsıyla ulaşıma %50 üzerinde zam yapmıştır. Nisan ayı itibariyle şehrimize gelen üniversite öğrencileri zam karşısında dehşete düşmüş, burs ve harçlıklarının ciddi bir kısmını ulaşım gibi temel bir hakka ayırmak zorunda kalmıştır. Biz parti olarak ulaşım, eğitim, sağlık, barınma, aydınlanma, ısınma, iletişim gibi tüm temel ihtiyaçların hak olduğunu, para ile satılamayacak kadar hayati olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda belediyeler adeta şirkete dönüşmüş ,ihale ve diğer yollarla kâr odaklı çalışmalarını sürdürmüştür. Kırklareli Belediyesi de ulaşım gibi temel bir hakkı ihale ile bir şirkete verip köşesine çekilmiştir.

TKP Kırklareli İl örgütü olarak emekçi halkımıza ve gençlere çağrımızdır: Gelin bu karanlık düzenin çarkına çomak sokmak için yan yana gelelim. Biliyoruz ki yan yana gelmediğimiz sürece zamların sonu da gelmeyecek. Biz TKP Kırklareli İl örgütü olarak bu zammın peşini bırakmayacak, halkın haklarını korumaya devam edeceğiz.

Diyoruz ki:

Ulaşım haktır, satılamaz, kiralanamaz. Hat kiralayan patronlar zengin olsun diye ulaşım hakkı gasp edilemez!"