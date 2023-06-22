TKP Kartal'da gerici derneklere verilen yaz okulu iznine karşı sokağa çıktı

İstanbul'da TKP Kartal İlçe Örgütü, İsmailağa Cemaati'ne yakın Hicret Vakfı'na verilen yaz okulu iznine karşı eylem yaptı.

İstanbul'da Kartal Kaymakamlığı, "İnsan Medeniyet Hareketi Hicret Derneği" adlı bir başka kurumun daha "yaz okulu" adı altında dini eğitim düzenlemesine izin vermiş; Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü de bir imza kampanyası başlatarak verilen iznin iptal edilmesini talep etmişti.

TKP, Kartal Bankalar Caddesi'nde verilen iznin iptal edilmesi için bir eylem düzenledi.

'Karanlığa boyun eğmeyeceğiz',' Boyun eğme memlekete sahip çık', 'Tarikat, cemaat hepsi kapatılsın' sloganlarının atıldığı eylemde, "Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart açıldı.

TKP Kartal İlçe Örgütü adına yapılan açıklama şöyle:

"İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hicret Vakfı, Kartal Kaymakamlığı’nın verdiği izin ile okullarda yaz okulu düzenlemek için onay aldı.

Yapılan resmi başvuruya göre gerici vakıf çocuklarımıza, Elif-Ba, Kuranı Kerim ve temel dini bilgiler öğretecek.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda 14 yaşındaki çocuğumuzun evlendirilip istismar edilmesi skandalının ortaya çıkmasından henüz aylar geçmişken; çocuklarımız iktidar eliyle yine cemaat ve tarikatlara teslim ediliyor.

İsmailağa Cemaati’ne verilen bu iznin münferit bir vakıa olmadığını biliyoruz. Eğitim sistemindeki cemaat-tarikat patronaj ağının, eğitim sisteminin özelleştirilmesi ile ilişkisinin ve eğitimin patronların çıkarı doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının yarattığı tahribatın bir kez daha altını şiddetle çiziyoruz.

Eşitlik, laiklik ve bilimsel bilgi edinmenin sembolü olarak ücretsiz eğitim uzun zaman önce kapı dışarı edilmiştir. Dogma ve hurafeler, tarikatlar ve cemaatler aracılığıyla çocuklarımıza zorla dayatılmıştır. Bu sisteminin bizzat iktidar eliyle yerleştirilmeye çalışılmasının nedeni gayet açıktır: “İkinci yüzyıl” masalıyla emekçi halkımızın kaderi ipotek altına alınmak istenmektedir.

Tarikatlar ve cemaatler, patronların iktidarının payandasıdır.

İmkânı olanlar özel okullara, geri kalanlar tarikat ve cemaatlere mahkûm edilmektedir. Ya imam sopası, ya paranın sultası!

Tebaa değil, yurttaşız. Köle değil, halkız. Bu dayatmayı reddediyoruz!

21 yıldır yarattıkları karanlık çocuklarımızın geleceğini gün be gün çalarken, tarikat ve cemaat yurtlarındaki çocuklarımız intihara sürüklenirken, istismara maruz kalırken; tarikat ve cemaatlerin karşısına dikileceğimizi ilan ediyoruz.

Çağrımız bütün Kartal halkına!

Çocuklarımızı tecavüzcülerin, istismarcıların, yobazların eline bırakmamak için ayağa kalkma zamanı.

Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü olarak; Hicret Vakfı’na verilen iznin derhal iptal edilmesi için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

İmza ver, destek ver, çocuklarımızın karanlığa teslim edilmesine boyun eğme!"