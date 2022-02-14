TKP İzmir İl Örgütü’nden gemi söküm işçilerine destek ziyareti

TKP İzmir İl Örgütü, eylemlerinde 3’üncü günlerine giren gemi söküm işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

“Boyun eğme patronlardan hesap sor”, “Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar herşey emeğin olacak” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan TKP İzmir İl Örgütü üyeleri eylemlerini sürdüren gemi söküm işçileri ile buluştu.

İşçiler, eylemlerinde 3’üncü günlerine girerken gemi söküm tesislerinde başlayan iş bırakmalar diğer şantiyelerde çalışan işçilerin de katılımıyla büyümüş ve işçiler tesislerin girişinde bulunan patronların dernek binaları önünde bir araya gelmişti.

TKP İzmir İl Örgütü’nden gemi söküm işçilerine destek ziyaretihttps://t.co/qLDyOUf1YF pic.twitter.com/ftomueyLdx — soL Haber (@solhaberportali) February 14, 2022

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca işçiler servise çıkmamışlardı. Öte yandan PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı işçilerin taleplerini açıklamıştı.

İşçilerin talepleri şu şekilde: