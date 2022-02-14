TKP İzmir İl Örgütü’nden gemi söküm işçilerine destek ziyareti

TKP İzmir İl Örgütü, eylemlerinde 3’üncü günlerine giren gemi söküm işçilerine destek ziyaretinde bulundu.
“Boyun eğme patronlardan hesap sor”, “Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar herşey emeğin olacak” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atan TKP İzmir İl Örgütü üyeleri eylemlerini sürdüren gemi söküm işçileri ile buluştu.
İşçiler, eylemlerinde 3’üncü günlerine girerken gemi söküm tesislerinde başlayan iş bırakmalar diğer şantiyelerde çalışan işçilerin de katılımıyla büyümüş ve işçiler tesislerin girişinde bulunan patronların dernek binaları önünde bir araya gelmişti.
TKP İzmir İl Örgütü’nden gemi söküm işçilerine destek ziyaretihttps://t.co/qLDyOUf1YF pic.twitter.com/ftomueyLdx— soL Haber (@solhaberportali) February 14, 2022
Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca işçiler servise çıkmamışlardı. Öte yandan PE Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı işçilerin taleplerini açıklamıştı.
İşçilerin talepleri şu şekilde:
- Gemide çalışan kesimcisinin 500tl, saha işçisinin 450tl, ara işçisinin 350tl ve operatörün 450tl yevmiye alması.
- Gemi Söküm işçiliğinin ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınması.
- Maaşların bankalar üzerinden ödenmesi.
- Hava muhalefetlerinde yevmiyelerin kesilmemesi
- 6 ayda bir zam uygulanması.
- Grev nedeniyle hiç bir işçinin işten atılmaması.
- İşçi temsilciliğinin protokol altına alınması.
- Kişisel koruyucu ekipmanların işçilere temin edilmesi.