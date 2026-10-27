TKP İzmir İl Örgütü’nden 'Basmane Çukuru' açıklaması: 'Sahibinden değil, dolandırıcısından satılık!'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 Aralık 2026 tarihinde satışı yapılacağı duyurulan Basmane Çukuru’ndaki EGS Gayrimenkul A.Ş. ve Güçyapı İnşaat hisselerine ilişkin Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Mülkiyet devri sürecindeki uygulamalara ve imzalanan protokollere dikkat çekilen açıklamada, satılmak istenen alanın gerçek sahibinin İzmir halkı olduğu vurgulandı.

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'1999 seçimlerinden bir ay önce usulsüz devir yapıldı'

Arazinin mülkiyet devrinin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle başladığına işaret edilen açıklamada, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yönetimi eleştirildi:

“Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan alan, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura tarafından, usulsüz ve gayrimeşru bir şekilde özel bir şirkete devredilmiştir. Alan için 1997 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmede belediyenin payı %11 olarak tutulmuştur. Bu düşük oranının hiçbir açıklaması yoktur. Alandaki tapu devri, inşaat tamamlanmadan gerçekleştirilmiştir. Tapu devrine dayanak gösterilen mimari proje ve inşaat ruhsatı geçersizdir. Tapu devrinin gerçekleştirildiği tarih, 1999 yerel seçimlerinden tam bir ay öncesi olan 18 Mart 1999’dur. Özfatura, yangından kamu malı kaçırmıştır.”

'Sonra gelen yönetimler de durumu görmezden geldi'

Özfatura sonrası göreve gelen belediye başkanlarının da alanın kamuya iadesi yerine mevcut durumu sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Halka ait bir alan, haksız bir şekilde özel şirkete devredilmiştir. Bu gerçek, devir sonrasında göreve gelen tüm İzmir Büyükşehir Belediye başkanları tarafından görmezden gelinmiş, her biri alanın sermayede kalması için ayrı çaba göstermiştir. İzmir halkına karşı dürüst olmamışlar, şirketler ile imzalanan protokolleri açıklamamışlar, kamuoyuna dönük olarak belediye hisselerinin artırıldığına dair manipülatif ve yanıltıcı bilgi yayımlamışlardır.”

'Protokol ile belediye lehine olan davadan vazgeçilmek isteniyor'

Geçtiğimiz dönem belediye lehine açılan mülkiyet davasının, imzalanan niyet protokolüyle geri çekilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“16 Ocak 2026 tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMSF ve iki şirket arasında bir ‘niyet protokolü’ imzalanmış ve niyet protokolünde, ‘taraflarca açılan tüm davaların geri çekilmesi’ koşulu getirilmiştir. Hedefte belediye lehine devam eden dava vardır. Bu dava, bilirkişi raporu belediye lehine gelen, alandaki mülkiyetin tamamının belirli bir tazminat bedeli karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesini sağlayacak olan davadır. Davadan vazgeçilmesini hükme bağlayan bu protokol imzalandığında Cemil Tugay daha AKP’ye geçmemiştir. Ancak dikkat çekici bir şekilde protokol, İzmir’de uzun süredir devam eden AKP ve CHP ortaklığının bir sonucu olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir.”

'Süreç meclis kararıyla sürdürülüyor'

Açıklama, kamusal alanların korunmasına yönelik mücadele vurgusuyla şu şekilde son buldu:

“Tapudaki devir işlemi usulsüzlüğü ile başlayan gayrimeşru süreç, belediye meclisinde onaylanan yeni protokol ile bir kez daha devam ettirilmiştir. TMSF ve Cemil Tugay, imzaladıkları bu protokolle dolandırıcılığa resmi bir kılıf bulmuş, İzmir halkını bir kez daha dolandırmıştır. Gerçek budur! Bu gerçeklerin üzeri pişkinlikle, ikiyüzlülükle örtülemez. Ve unutulmamalıdır ki, görmezden gelinen, her türlü pisliği sineye çekeceği düşünülen halkımız, elbet bu utanmazlara gereken yanıtı hakkı ile verecektir.”

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İzmir’de Yeni Bir Fon Vurgunu Yapılıyor! SAHİBİNDEN DEĞİL, DOLANDIRICISINDAN SATILIK! Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 Aralık 2026 tarihinde bir satış yapılacak. Satışın konusu, EGS Gayrimenkul A.Ş. ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Basmane Çukuru’ndaki hisseleri. Bu hisselerin satışı ile iki şirketin TMSF’ye olan borçlarının ödenmesi, ardından da hisseleri alacak yeni şirketin Basmane Çukuru olarak anılan alanda inşaata başlaması hedefleniyor. Kamuoyuna ve basına yansıtılan bilgiler bu şekilde. Peki ya gerçekler? Satışa çıkarılmak istenen hisselerin gerçek sahibi İzmir halkıdır. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan alan, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura tarafından, usulsüz ve gayrimeşru bir şekilde özel bir şirkete devredilmiştir. Alan için 1997 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmede belediyenin payı %11 olarak tutulmuştur. Bu düşük oranının hiçbir açıklaması yoktur. Tek gerekçesi, Hilton arazisini de ücretsiz bir şekilde devreden Özfatura ve partisi Doğru Yol Partisi’nin zengin sever zihniyetidir. Alandaki tapu devri, inşaat tamamlanmadan gerçekleştirilmiştir. Tapu devrine dayanak gösterilen mimari proje ve inşaat ruhsatı geçersizdir. Çünkü projenin ve ruhsatın düzenlendiği tarihte, alanda yürürlükte olan bir uygulama imar planı bulunmamaktadır. Tapu devrinin gerçekleştirildiği tarih, 1999 yerel seçimlerinden tam bir ay öncesi olan 18 Mart 1999’dur. Özfatura, yangından kamu malı kaçırmıştır. Halka ait bir alan, haksız bir şekilde özel şirkete devredilmiştir. Bu gerçek, devir sonrasında göreve gelen tüm İzmir Büyükşehir Belediye başkanları tarafından görmezden gelinmiş, her biri alanın sermayede kalması için ayrı çaba göstermiştir. İzmir halkına karşı dürüst olmamışlar, şirketler ile imzalanan protokolleri açıklamamışlar, kamuoyuna dönük olarak belediye hisselerinin artırıldığına dair manipülatif ve yanıltıcı bilgi yayımlamışlardır. Sadece geçtiğimiz dönem, TMSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerin kesintiye uğraması nedeniyle ve amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlık masasındaki rekabet gücünü artırabilmek için açılmış bir dava söz konusudur. Bu dava, açılış gerekçesinden bağımsız olarak, alanın gerçek sahibine, İzmir halkına geri dönmesinin önünü açmıştır. Ancak 16 Ocak 2026 tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMSF ve iki şirket arasında bir ‘niyet protokolü’ imzalanmış ve niyet protokolünde, ‘taraflarca açılan tüm davaların geri çekilmesi’ koşulu getirilmiştir. Hedefte belediye lehine devam eden dava vardır. Bu dava, bilirkişi raporu belediye lehine gelen, alandaki mülkiyetin tamamının belirli bir tazminat bedeli karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesini sağlayacak olan davadır. İşte, belediyenin şirketler ve TMSF adına bu davadan vazgeçmesi istenmiştir. Davadan vazgeçilmesini hükme bağlayan bu protokol imzalandığında Cemil Tugay daha AKP’ye geçmemiştir. Ancak dikkat çekici bir şekilde protokol, İzmir’de uzun süredir devam eden AKP ve CHP ortaklığının bir sonucu olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir. Tapudaki devir işlemi usulsüzlüğü ile başlayan gayrimeşru süreç, belediye meclisinde onaylanan yeni protokol ile bir kez daha devam ettirilmiştir. TMSF ve Cemil Tugay, imzaladıkları bu protokolle dolandırıcılığa resmi bir kılıf bulmuş, İzmir halkını bir kez daha dolandırmıştır. Gerçek budur! Bu gerçeklerin üzeri pişkinlikle, ikiyüzlülükle örtülemez. Ve unutulmamalıdır ki, görmezden gelinen, her türlü pisliği sineye çekeceği düşünülen halkımız, elbet bu utanmazlara gereken yanıtı hakkı ile verecektir.”

İzmir’de Yeni Bir Fon Vurgunu Yapılıyor! SAHİBİNDEN DEĞİL, DOLANDIRICISINDAN SATILIK! Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 Aralık 2026 tarihinde bir satış yapılacak. Satışın konusu, EGS Gayrimenkul A.Ş. ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Basmane Çukuru’ndaki hisseleri. Bu hisselerin satışı ile iki şirketin TMSF’ye olan borçlarının ödenmesi, ardından da hisseleri alacak yeni şirketin Basmane Çukuru olarak anılan alanda inşaata başlaması hedefleniyor. Kamuoyuna ve basına yansıtılan bilgiler bu şekilde. Peki ya gerçekler? Satışa çıkarılmak istenen hisselerin gerçek sahibi İzmir halkıdır. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan alan, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura tarafından, usulsüz ve gayrimeşru bir şekilde özel bir şirkete devredilmiştir. Alan için 1997 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmede belediyenin payı %11 olarak tutulmuştur. Bu düşük oranının hiçbir açıklaması yoktur. Tek gerekçesi, Hilton arazisini de ücretsiz bir şekilde devreden Özfatura ve partisi Doğru Yol Partisi’nin zengin sever zihniyetidir. Alandaki tapu devri, inşaat tamamlanmadan gerçekleştirilmiştir. Tapu devrine dayanak gösterilen mimari proje ve inşaat ruhsatı geçersizdir. Çünkü projenin ve ruhsatın düzenlendiği tarihte, alanda yürürlükte olan bir uygulama imar planı bulunmamaktadır. Tapu devrinin gerçekleştirildiği tarih, 1999 yerel seçimlerinden tam bir ay öncesi olan 18 Mart 1999’dur. Özfatura, yangından kamu malı kaçırmıştır. Halka ait bir alan, haksız bir şekilde özel şirkete devredilmiştir. Bu gerçek, devir sonrasında göreve gelen tüm İzmir Büyükşehir Belediye başkanları tarafından görmezden gelinmiş, her biri alanın sermayede kalması için ayrı çaba göstermiştir. İzmir halkına karşı dürüst olmamışlar, şirketler ile imzalanan protokolleri açıklamamışlar, kamuoyuna dönük olarak belediye hisselerinin artırıldığında dair manipülatif ve yanıltıcı bilgi yayımlamışlardır. Sadece geçtiğimiz dönem, TMSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerin kesintiye uğraması nedeniyle ve amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlık masasındaki rekabet gücünü artırabilmek için açılmış bir dava söz konusudur. Bu dava, açılış gerekçesinden bağımsız olarak, alanın gerçek sahibine, İzmir halkına geri dönmesinin önünü açmıştır. Ancak 16 Ocak 2026 tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMSF ve iki şirket arasında bir “niyet protokolü” imzalanmış ve niyet protokolünde, “taraflarca açılan tüm davaların geri çekilmesi” koşulu getirilmiştir. Hedefte belediye lehine devam eden dava vardır. Bu dava, bilirkişi raporu belediye lehine gelen, alandaki mülkiyetin tamamının belirli bir tazminat bedeli karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesini sağlayacak olan davadır. İşte, belediyenin şirketler ve TMSF adına bu davadan vazgeçmesi istenmiştir. Davadan vazgeçilmesini hükme bağlayan bu protokol imzalandığında Cemil Tugay daha AKP’ye geçmemiştir. Ancak dikkat çekici bir şekilde protokol, İzmir’de uzun süredir devam eden AKP ve CHP ortaklığının bir sonucu olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiştir. Tapudaki devir işlemi usulsüzlüğü ile başlayan gayrimeşru süreç, belediye meclisinde onaylanan yeni protokol ile bir kez daha devam ettirilmiştir. TMSF ve Cemil Tugay, imzaladıkları bu protokolle dolandırıcılığa resmi bir kılıf bulmuş, İzmir halkını bir kez daha dolandırmıştır. Gerçek budur! Bu gerçeklerin üzeri pişkinlikle, ikiyüzlülükle örtülemez. Ve unutulmamalıdır ki, görmezden gelinen, her türlü pisliği sineye çekeceği düşünülen halkımız, elbet bu utanmazlara gereken yanıtı hakkı ile verecektir. — TKP İzmir (@IzmirTkp) October 27, 2026

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