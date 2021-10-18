TKP İzmir İl Örgütü yeni yerine taşındı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki yeni binasına taşındı.

Bugün gerçekleştirilen coşkulu açılışta konuşan İl Başkanı Gizem Batı Ayaz, "Bugün artan hayat pahalliligi, elektrik su dogalgaz faturalari, kiralar, ulaşımı çile, eğitimi imkansiz hale gelen bu düzeni kabul etmiyoruz. Türkiye Komünist partisi iktidara talip olanlara soruyor bu sorunları nasıl çozeceksiniz? Laiklikten mi din bezirganlarindan tarikatlardan mi yanasiniz? Yerli ve yabancı sermayenin ülkede hüküm sürmesine emekçilerin ömürülmesine devam mı edilecek?işsizlik nasıl son bulacak?" diye sordu.

İzmir İl Örgütü Binamız açıldı! Yeni yerimizde mücadeleye devam ediyoruz.



📍 Alsancak Mahallesi, 1441 Sokak, Çetindağ Apartmanı, Konak pic.twitter.com/6ewj1iWhsu — İzmir TKP (@IzmirTkp) October 18, 2021

"Biliyoruz ki bugün sermayenin hüküm sürdüğü bu düzen içinde her yerde insan hayatı hiçe sayılıyor her türlü temel insani ihtiyaçlarımız nefes alma hakkımız bile elimizden alınıyor" diyen Ayaz, "Biz diyoruz ki Aydınlanmadan yana, eşitlikçi ve özgürlükçü, işsizliğin, sömürünün olmadığı bir düzeni yani sosyalizmi kurmak için emekçilerin başka bir seçeneği var. İzmir'e de ülkemize de sosyalizm çok yakışacak" şeklinde konuştu.