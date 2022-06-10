TKP İstanbul İl Örgütü'nden çağrı: Fetihtepe halkındır!

İstanbul'da AKP’li Beyoğlu Belediyesi'nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yurttaşların zorla tahliyesi sürüyor. Evlerinden çıkarılmaya çalışılan elektrik, su ve doğalgaz tesisatları sökülen yurttaşlar polis ablukası altında mahallelerinde günlerdir gece gündüz nöbet tutuyor.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile yaşananları protesto etmek ve Okmeydanı Fetihtepeli emekçilerle dayanışmak için Beyoğlu Belediyesi önünde buluşça çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada "Para babalarının, rantçıların değil, Fetihtepe halkındır! Yarın saat 15'te Beyoğlu Belediyesi önünde buluşuyoruz!" ifadelerine yer verildi.