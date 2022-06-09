Okmeydanı'nda evleri yıkılmak istenen yurttaşlar: Benim güvendiğim devlet beni sattı

İstanbul'da AKP’li Beyoğlu Belediyesi'nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yurttaşların zorla tahliyesi sürüyor.

Evlerinden çıkarılmaya çalışılan elektrik, su ve doğalgaz tesisatları sökülen yurttaşlar polis ablukası altında mahallelerinde günlerdir gece gündüz nöbet tutuyor.

'Engelli çocuğumla sabaha kadar sokakta oturdum'

Bir yurttaş, "Benim güvendiğim devlet beni sattı. Engelli çocuğumla sabaha kadar sokakta oturdum. Suyum, elektriğim yok. Yemek, içmek yok. Her yerde yayınlayın. Belediye, Ali Haydar Yıldız benim hakkımı aldı" diye haykırdı.

Mahalleli başka bir kadınsa, "Uykularımızı zehir ettiler. Kılıçdaroğlu da görsün, HDP'si de, o da bu da görsün. Orada oturmasınlar buraya gelsinler. Bu burada kalmayacak. Bizden onay almadan evlerimizi barklarımızı yıkıyorlar. Burayı, adayı dağıtabilmek için imza aldılar" dedi.

Mahalleli sesini daha yüksek sesle duyurmak için 10 Haziran Cuma günü saat 15.00’te Beyoğlu Belediye binası önünde buluşacak.