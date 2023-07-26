TKP İstanbul İl Örgütü: Ulaşım hakkı kâr-zarar konusu değildir

TKP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gündemde olan toplu ulaşıma zam teklifine ilişkin açıklama yayınladı.

Ulaşımın belediyeler için bir kâr kapısı olmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, devletin ve belediyelerin kaynaklarının şirketlerin kârları için değil, halk yararına kullanıldığında ulaşım ücretlerinin emekçilerin sırtına binen bir yük olmaktan çıkacağına işaret edildi.

Ulaşım hakkının kâr-zarar konusu olamayacağı belirtilen açıklamada, İstanbullu emekçilere ücretsiz ulaşım hakkı için örgütlenme ve mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yarın toplu ulaşıma zam gündemiyle toplantı düzenleyecek. Haberlere konu olan zam teklifinin %57 oranında olduğu konuşuluyor.

İstanbullu emekçiler için hayat her gün biraz daha zorlaşıyor. Temel gıda maddelerinden, barınmadan, eğitimden, sağlıktan elde ettikleri kârlar yetmezmiş gibi şimdi de gözlerini ulaşıma diktiler.

Zam ile beraber bir asgari ücretli için aylık ulaşım bedeli, maaşının neredeyse %10’una tekabül ediyor!

Bu adlı adınca bir soygun.

Ulaşımın belediyeler için bir kâr kapısı olması kabul edilemez.

Devletin ve belediyelerin kaynakları şirketlerin kârları için değil halk yararına kullanıldığında ulaşım ücretleri emekçilerin sırtına binen bir yük olmaktan çıkabilir.

Sabahın ilk ışıklarıyla yollara dökülen milyonlarca İstanbullu için temel hak olan ulaşım hakkı kâr-zarar konusu değildir.

Dört bir koldan emekçilere “sıkın dişinizi” diyorlar ama iktidarı da muhalefeti de üst üste zam yapmaktan geri durmuyorlar. Artık sıkacak dişimiz kalmadı.

TKP İstanbul İl Örgütü olarak İstanbullu emekçileri ücretsiz ulaşım hakkı için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz."