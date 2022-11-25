TKP İstanbul İl Başkanı'ndan zam tepkisi: Ücretsiz su hakkımız için mücadeleye

İstanbul'da dün İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 25 zam yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam "İBB Meclisinin almış olduğu bu karar, emekçilerin günden güne zorlaşan yaşam koşullarına bir yenisinin eklenmesidir" diyerek karara tepki gösterdi.

Doruk İnam "İstanbullu yurttaşlarımıza çağrımızdır; ucuz değil, ücretsiz su hakkımız için mücadeleye!" çağrısında bulundu.

Senem Doruk İnam Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı. Her geçen gün temel haklarımıza daha da ulaşamaz hale geliyoruz.

Emekçiler her güne zamlarla uyanıyor. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı peşkeş çekenler, yükü yine emekçilerin sırtına bindirmeye devam ediyor.

Sadece İstanbul’u değil, güzel ülkemizin her yerini yaşanmaz hale getirdiler. Bu gerçeği değiştirmek ise ellerimizde, bizim olana sahip çıkmak için örgütlenmektedir.

İBB Meclisinin almış olduğu bu karar, emekçilerin günden güne zorlaşan yaşam koşullarına bir yenisinin eklenmesidir.

İstanbullu yurttaşlarımıza çağrımızdır; ucuz değil, ücretsiz su hakkımız için mücadeleye!

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