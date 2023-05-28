TKP İstanbul İl Başkanı'ndan tepki: 'Aynı evde oturan aynı isimli 3 kişi, bu kadar utanmazlık olmaz!'

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, Kartal'dan bir örneği paylaşarak "Bu kadar utanmazlık olmaz!" tepkisini gösterdi.

Kartal'da bir dairede aynı isimli 3 kişi!

Senem Doruk İnam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki birçok ilçeden listelere kapalı adresle seçmen eklendiği bilgilerini alıyoruz. Mahalle sakinleri de tanımadıkları isimlerin kendi listelerine eklendiğini söylüyor. İşte bir örnek: Aynı evde oturan aynı isimli 3 kişi. Bu kadar utanmazlık olmaz!" ifadelerini kullandı.

TKP İstanbul İl Başkanı Doruk İnam'ın paylaştığı fotoğrafta aynı dairede oturan aynı isimli 3 kişi için hazırlanmış seçmen kağıtları görülüyor.