TKP İskenderun'dan zamlara karşı yürüyüşü engellenen muhtara ziyaret

İskenderun'da TKP Arsuz örgütü, zamlara karşı yürüdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Gökmeydan mahalle muhtarını ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından son dönem faturalara ve genel zamlara karşı "geçinemiyorum" diyerek Arsuz ilçesinden İskenderun'a yürüyeceğini duyuran muhtar Eşref Karayün, 08 Şubat günü yürüyüş yapmak istediği anda polislerce engellendi.

Muhtarlık önüne çok sayıda polisin sevk edildiğini belirten Karayün, "Türlü tekliflerle geldiler ama ben yürümeye kararlıydım. Halkın muhtarı olarak halkın bu sorununa duyarsız kalamazdım" dedi.

TKP'ye destek ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karayün birlikte mücadele edebilecek bir zeminin oluşturulabileceğini ve kapısının her zaman devrimcilere açık olduğunu belirtti.

Memleketin çeşitli meselelerinin de konuşulduğu sohbetin ardından birlikte ve kararlılıkla mücadeleye devam mesajı verildi.