TKP: İşçilerin yaşam hakkı için bu düzen değişmeli

Manisa Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 9 yıl geçti.

Katliamın 9. yıldönümü nedeniyle TKP bir açıklama yaptı. Merkez Komite imzalı açıklamada, "Türkiye’de maden katliamlarının, Soma maden katliamının hesabının sorulabilmesi için AKP ve Erdoğan gitmelidir" denildi.

"İşçilerin yaşam hakkı için bu düzen değişmeli" başlıklı açıklama şöyle:

"Bundan tam 9 yıl önce 301 maden işçisi kardeşimizi Soma maden katliamında kaybettik. AKP iktidarının işçi düşmanı yüzünün olanca çıplaklığıyla sergilendiği günlerden biriydi. Soma’da maden patronlarına peşkeş çekilmiş bir madende yaşanan katliam sonrasında da AKP iktidarı maden şirketinin sahiplerini korumak ve aklamak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Soma katliamı özelleştirmelerin, piyasacılığın, patronların kâr hırsının nasıl işçilerin yaşamına kastettiğini bize gösterdi.

Soma katliamı ve sonrasındaki pratiği ile AKP özelleştirmeci, piyasacı ve patron yanlısı bir parti olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi.

Türkiye’de maden katliamlarının, Soma maden katliamının hesabının sorulabilmesi için AKP ve Erdoğan gitmelidir.

Türkiye’de bir daha maden katliamlarının yaşanmaması, iş cinayetlerinin son bulması için halkın çıkarlarını savunan devletçi ve planlı bir ekonomi hakim kılınmalıdır."