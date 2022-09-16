TKP işçi evlerine bir yenisini daha ekliyor: 'İşçiler Esenyurt'ta gündem olacak'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) emekçilerin mücadele ve dayanışması için ülkenin her yerinde açmayı hedeflediği İşçi ve Semt Evlerinden birini Esenyurt Tabela Meydanı’nda açıyor.

İşçi Evi’nin Esenyurt’a ve emekçilere nasıl bir katkısı olabileceğini İşçi Evi temsilcisi Deniz Sönmez ile konuştuk.

Esenyurt denilince akıllara daha çok üçüncü sayfa haberlerinin geldiğini biliyoruz. İstanbul’da bu konuda bir istatistiğe girdiği de bilinen bir gerçek. Öncelikle Esenyurt’la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neden Esenyurt?

Bu konuya birden fazla yanıt verilebilir ama dilerseniz kısa ve öz başlayayım. Bugün yaşadığımız düzenin topluma, emekçilere iyi şeyler verdiğine şahit olduğumuz bir örnek var mı? Bu soruyu yanıtlamadan ilerlememiz mümkün değil. Biz olmadığını düşünüyoruz. Gün geçtikçe artan sömürü koşulları, artan faturalar, hayat pahalılığı, toplumda huzursuzluğu besliyor. Tek başına Esenyurt’ta değil, ülkemizin birçok yerinde derinleşen bu gerçeği görmek zorundayız. O yüzden işçilerin, emekçilerin kendilerini çaresiz bırakan bu düzene karşı örgütlenmesi şart. İşte o zaman Esenyurt’ta da ülkenin diğer yerlerinde de artık işçiler gündem olur. Hem de üçüncü sayfada değil, manşetlerde…

'TKP o mahallelerde örgütlenmek zorunda'

Peki Esenyurt’un işçiler için önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Önceki sorumuza dönecek olursak, neden Esenyurt?

Esenyurt, İstanbul’un çarpık kentleşmesine paralel ve sermayenin kâr hırsının sonucu olarak şekillenmiş ilçelerinden biri. Dolayısıyla bu durum tüm çıplaklığıyla şu gerçeği önümüze koyuyor: Esenyurt yoksulların ve işçilerin çok yoğun yaşadığı bir yerleşim alanı. Ucu bucağı olmayan bir işçi havzası... Tam da bu nedenle o fabrikalarda, o mahallelerde TKP örgütlenmek zorunda. İşçileri, emekçileri, yoksulları bu bölgede çaresiz ve sahipsiz bırakmamak için geliyoruz.

'İşçi Evi bu açıdan yeni bir mücadele dönemini açmak için geliyor'

Tam da bıraktığınız yerden devam edelim. TKP Esenyurt’ta ne yapacak?

Öncelikle şuradan başlayayım. TKP bu dönem işçilerin, emekçilerin, toplumun ayağa kalkması için çok heyecanlı bir çıkış yaptı. 2023 Yeniden dediğimiz bir siyasi hazırlığımız var. Bu siyasi çıkış ülkenin, emekçilerin, ortak değerlerimizin sahipsiz olmadığını gösteren bir çıkış. Özetle şunu dedik; sermaye karşıtlığı, emperyalizm karşıtlığı ve lâiklik.

Bu çıkış, çevremizde ve ulaştığımız her yerde çok özel bir etki yarattı. Çünkü bu düzenin artık ne bu ülkeye ne de bu topraklarda yaşayan herhangi bir kimseye vereceği bir şey kalmadı. Bu değerlerin yeniden örgütlenmesi, yeni bir cumhuriyet hayalini artık gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani sosyalizmi cumhuriyetle buluşturmamız gerekiyor.

TKP, Esenyurt’ta bu siyasi görevi yerine getirmek için işçilerin, emekçilerin hakları için örgütlenmesini sağlayacak. İşçiler burada çeşitli konu başlıklarında bir araya gelecek, haklarımız konusunda çeşitli toplantı ve seminerler düzenleyeceğiz. Bakın örnek vermek gerekirse; utanmaz patronlar bu bölgedeki birçok çorap fabrikasında, çorap işçilerine öğlen yemeği süresini bile gasp ediyor. Düşünebiliyor musunuz? İşçiler en insani hakkını bile alamıyor. En temel hakları gasp ediliyor. Bu sadece bir örnek. İşçiler yalnız olmadıklarını bilmeli, bir araya gelmeli. Bu işçi evi onların.

Esenyurt’ta açacağımız İşçi Evi bu açıdan yeni bir mücadele dönemini açmak için geliyor.

Son sözünüzü açılışa dair almış olalım. Açılış günü bizleri neler bekliyor?

Çok büyük bir emekle, özel bir iş yapıyoruz. Açılış günü işçi arkadaşlarımız söz alacaklar, az önce söylediğim koşullara dair sözlerini söyleyecekler. Yanı sıra işçi sergimiz olacak. Patronların Ensesindeyiz ağıyla mücadele eden işçilerin sergisi olacak bu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve sanatçı, aydın dostlarımız bizlerle olacak. Coşkusu, siyasi enerjisi ve neşesi yüksek bir açılış yapacağız. Esenyurt Tabela Meydanı’nda artık işçilerin mücadele ve dayanışması için bir evleri var. Kapımız her gün açık olacak. Bu vesileyle tüm dostlarımızı açılışımıza davet etmiş olayım.