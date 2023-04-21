TKP iktidara geldiği ilk bir hafta içinde yapacaklarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), iktidara geldiğinde sadece bir hafta içinde yapacaklarını açıkladı.

TKP tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan "Sadece bir (1) hafta içinde" başlıklı açıklama, "İktidara geldiğimizde sadece 1 hafta içinde yapacaklarımız... Önce bunları yapacağız, sonra ülkemizi kimsenin kimseyi sömürmediği, açlığın, yoksulluğun olmadığı, bağımsız, özgür, refah içinde bir ülke haline getireceğiz" ifadeleriyle paylaşıldı.

TKP'nin iktidara geldiğinde sadece bir hafta içinde yapacakları şöyle:

Elektrik, su, doğalgaz, kent içi ulaşımı ücretsiz sağlayacağız .

. Bütün yurttaşlarımızın bir yıl içinde insanca yaşayacağı bir konuta sahip olması için çalışma başlatacak, büyük inşaat şirketlerinin elindeki konutlara el koyup ihtiyaç sahiplerine dağıtacak , ev sahibi olmayan yurttaşlarımızın kiralarının bu bir yıl içinde devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız.

ihtiyaç sahiplerine , ev sahibi olmayan yurttaşlarımızın kiralarının bu bir yıl içinde sağlayacağız. Tarikat ve cemaatleri dağıtacak, bunlara ait yurt ve kursları kapatacağız .

. NATO'dan çıkacak, yabancı askeri üslere el koyacağız. Bağımsızlık ve egemenlik ilkesi ile çelişen bütün ikili ve uluslararası anlaşmalardan çekileceğiz.

ilkesi ile çelişen bütün ikili ve uluslararası anlaşmalardan çekileceğiz. Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri, bütün madenler, bankalar, limanlar, otoyolları, havaalanı işletmeleri, petrol rafinerileri, telekomünikasyon ve savunma sanayi alanındaki bütün şirketleri devletleştireceğiz.

Planlı ve toplumcu bir ekonomiye geçiş için uzmanlar ve işçi temsilcilerinden oluşan Merkezi Planlama Teşkilatı kuracağız.

kuracağız. İşten çıkarmaları, ırkçılığı, savaş çığırtkanlığını yasaklayacağız .

. Halka, ülkeye, kadınlara, çocuklara, laikliğe karşı işlenen suçları araştıracak ve sorumluları yargı önüne çıkaracak komisyonlar kuracağız.