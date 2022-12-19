TKP: HDP'ye dönük polis terörü ve abluka kabul edilemez

TKP, eski HDP Milletvekili ve HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atması ve polisin bugün Kadıköy'de HDP binasına girip olayı protesto eden çok sayıda kişiyi gözaltına almasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"18 Aralık Pazar günü HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye karşı emniyet görevlilerinin uyguladığı şiddet, bugün HDP Kadıköy İlçe binası önünde yaşanan polis terörü ve HDP Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve üyelerine uygulanan abluka kabul edilemez.

AKP’nin gayri meşru bu baskısı halkın siyaset yapma hakkının açıkça engellenmesi anlamına gelmektedir."