Kadıköy'de HDP'lilere polis saldırdı: Çok sayıda gözaltı var

Eski HDP Milletvekili ve HDP İstanbul İl Başkanı HDP Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de buluştu. Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, basın mensupları binanın dışına atıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP binasına alınmadı. Ferhat Encü'nün de aralarında olduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası konuşan Sancar, "Bizim beklentilerimiz bütün demokrasi güçlerinin bir arada hukuksuzluğa, zalimliğe karşı ortak duruş sergilemesidir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerisini halk takdir eder" ifadelerini kullandı.