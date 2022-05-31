TKP: Haziran Direnişi bu memlekette umudun asla tükenmeyeceğinin işaretidir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ülke tarihinin en büyük halk eylemlerinin yaşandığı Haziran Direnişi'nin yıl dönümünde bir açıklama yayınladı.

TKP açıklamasında Gezi Davası'nda verilen kararların geçersiz olduğu belirtildi. "Halkın direnme hakkını mahkum etmeye çalışanlar, boyun eğmeyenlerin gölgesinde küçülmektedir, alçalmaktadır. Tutukluklar derhal serbest bırakılmalıdır" denilen açıklamada, "Haziran Direnişi meşrudur. Çünkü Haziran Direnişi bu memlekette umudun asla tükenmeyeceğinin işaretidir" ifadesi kullanıldı.

"Bu düzeni boyun eğmeyenler değiştirecek" başlığını taşıyan açıklama şu şekilde:

"9 yıl önce Taksim’de başlayan direniş Türkiye tarihinin en önemli halk hareketlerinden biriydi.

Haziran Direnişi milyonlarca emekçinin öfkesinin ürünüydü. Bu öfke Erdoğan’a ve AKP hükümetine karşı bir direnişte somutluk kazandı. Direniş, AKP’nin her istediğini keyfince yerine getiremeyeceğini gösterdi.

Haziran Direnişi “AKP Türkiyesi”ne karşı bir mücadeleydi. AKP’nin yıllar boyunca hayata geçirmeye çalıştığı dönüşümlerle hesaplaşmanın ürünüydü. Laiklik ve yurtseverlik halkın özgürlük mücadelesinin merkezindeydi.

Haziran Direnişi AKP’yi ve Erdoğan’ı dizginleme çabalarının nasıl boşa düştüğünün de ispatıydı. Halk hareketi meclis muhalefetinin yıllar boyunca yapamadığını yapmış, AKP’ye ve Erdoğan’a dur demişti.

Haziran Direnişi AKP’nin en büyük korkusu oldu. Erdoğan herkesle pazarlığa oturabilirdi ama bir halk hareketiyle asla boy ölçüşemezdi. Bugün kurmaca davalarla, altı boş suçlamalarla geçmişin unutturulmaya çalışılmasının nedeni budur.

Çünkü Haziran Direnişi meşrudur. Çünkü Haziran Direnişi bu memlekette umudun asla tükenmeyeceğinin işaretidir. Gezi davasında açıklanan karar geçersizdir. Halkın direnme hakkını mahkum etmeye çalışanlar her gün boyun eğmeyenlerin gölgesinde küçülmektedir, alçalmaktadır. Tutukluklar derhal serbest bırakılmalıdır.

Karanlığa karşı yıllardır aydınlanma mücadelesi verenlere selam olsun!

Asla boyun eğmeyeceklere selam olsun!

Türkiye Komünist Partisi"