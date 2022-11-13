TKP: Halkı hedef alan siyaseti mahkum ediyoruz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Taksim'de bugün meydana gelen patlamanın ardından "Halkı hedef alan siyaseti mahkum ediyoruz!" başlıklı bir açıklama yaptı

Açıklamada "İlkesiz ittifaklar, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar ve herkesin herkesle sözde dost olabileceği bir siyaset iklimi bu türden olayları davet etmektedir. Türkiye Komünist Partisi bu siyaset iklimini kabul etmeyecek, insanlığı hedef alan, halkı umutsuzluğa ve siyasetsizliğe sürükleyen, halkın iradesine el uzatan her türlü saldırının karşısında kararlılıkla yer alacaktır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Halkı hedef alan siyaseti mahkum ediyoruz!

Bugün İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen, 6 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 53 yurttaşımızın yaralandığı saldırıya dair derin bir üzüntü ve öfke duyuyor, tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Bu insanlık düşmanı saldırının da, bu saldırıyı meşru gören siyasetin de karşısındayız.

Siyaset, insanın insanı sömürmesine son vermenin aracı olduğu için anlamlıdır.

Siyaset, halka yönelik zulme, zorbalığa, baskıya son vermenin yolu ondan geçtiği için anlamlıdır.

Siyaset, ülkemizi eşit, özgür ve kardeşçe yaşanacak bir ülke haline getirme hedefimize hizmet ettiği için anlamlıdır.

Siyaset insanı yücelttiği oranda anlamlıdır. Halkı hedef alan siyaset kirlenir. Türkiye Komünist Partisi, insan hayatını hiçe sayan kör şiddetin, kirli siyasetin karşısındadır.

Türkiye’de “kör şiddet”e ilişkin olarak “kimden gelirse gelsin” biçimindeki kınamalar ya da “hangi amaca hizmet ederse etsin” değerlendirmeleri eksiklidir. Bu ifadeler “amaç haklı, yöntem yanlış” gibi bir anlaşılmaya yol açacağı için tercih edilmemelidir. Bugün bu coğrafyada terörü bir siyasal araç olarak tercih eden bütün aktörler karşıya alınması gereken hedeflere sahiptir.

Kanlı siyasete başvurmaktan çekinmeyenlerin temsil ettiği, halkın iradesi değil ancak halk düşmanlığı olabilir.

İlkesiz ittifaklar, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar ve herkesin herkesle sözde dost olabileceği bir siyaset iklimi bu türden olayları davet etmektedir.

Türkiye Komünist Partisi bu siyaset iklimini kabul etmeyecek, insanlığı hedef alan, halkı umutsuzluğa ve siyasetsizliğe sürükleyen, halkın iradesine el uzatan her türlü saldırının karşısında kararlılıkla yer alacaktır."