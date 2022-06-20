TKP Gökbük Köyevi: Doğamıza, toprağımıza ve memleketimize sahip çıkacağız

Tarım ve turizm kenti Antalya'nın Finike ilçesinde 350'den fazla mermer ocağının açılması için ruhsat verildiği ortaya çıkmıştı. Yeni bir arama ruhsatı verilmesine karşı imza toplayan Finike halkı, mermer ocaklarının kapatılmasını talep ediyor.

Konuya ilişkin TKP Gökbük Köyevi, sosyal medya üzerinden "Antalya’nın Batı bölgesine dönük sermaye saldırısı sürüyor. AKP öncülüğünde yürütülen bu saldırılar; doğamızı, toprağımızı, sahillerimizi ve yaşamlarımızı tehdit, ve hatta yok ediyor." açıklamasında bulundu.

Köyevi, yeni bir maden ocağının da Boldağ Mahallesi’nde açılmaya çalışıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Uyarıyoruz: Bu halk ne AKP’ye ne de sermayeye boyun eğmez!

TKP olarak tüm bu saldırıların net bir şekilde karşısındayız. Doğamıza, toprağımıza ve memleketimize sahip çıkacağız!"