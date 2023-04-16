TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan 'Oyunuz çöpe gitmesin' çıkışı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün İzmir Menemen'de Uğur Mumcu Semt Evi'nin açılışını yaptı.

Açılışa katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan burada yaptığı konuşmada "Acaba yeterince güçlü müyüz, acaba oyumuz boşa gider mi?" sorusuna yanıt verdi.

Okuyan "Eğer tarikatlarla, cemaatlerle flört eden, onlara ses çıkarmayan partilere oy verirseniz, eğer büyük sermayeye karşı ben emekçi halkın sesiyim demeyen partilere oy verirseniz, NATO'ya karşı çıkmaya cesaret edememiş partilere oy verirseniz oyunuz boşa da gitmez, çöpe gider. Oyunuz çöpe gitmesin!" dedi.