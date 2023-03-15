TKP Genel Sekreteri Okuyan seçime ilişkin soruları yanıtlıyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Parti'nin seçime ilişkin tavrını açıklamasının ardından seçime ve gündeme ilişkin sorulara TKP'nin Youtube kanalında yanıt veriyor:
- Bütün sol partiler neden ittifak kuramadı?
- TKP’nin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin anlamı ne?
- TKP seçimlere nasıl giriyor?
- Erdoğan’ın gitmesi ne demek?
- Tek liste tartışmaları ne anlama geliyor?
- TKP adaylarını nasıl belirliyor?
- TKP'nin seçim sonrasına ilişkin görüşleri neler?
Seçim 2023 Özel programı 21.30'da TKP'nin Youtube kanalında yayınlanacak.