TKP Genel Sekreteri Okuyan seçime ilişkin soruları yanıtlıyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TKP'nin Youtube kanalında saat 21.30'da yayınlanacak Seçim 2023 Özel programında soruları yanıtlıyor.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Parti'nin seçime ilişkin tavrını açıklamasının ardından seçime ve gündeme ilişkin sorulara TKP'nin Youtube kanalında yanıt veriyor:

  • Bütün sol partiler neden ittifak kuramadı?
  • TKP’nin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin anlamı ne?
  • TKP seçimlere nasıl giriyor?
  • Erdoğan’ın gitmesi ne demek? 
  • Tek liste tartışmaları ne anlama geliyor? 
  • TKP adaylarını nasıl belirliyor?
  • TKP'nin seçim sonrasına ilişkin görüşleri neler?

Seçim 2023 Özel programı 21.30'da TKP'nin Youtube kanalında yayınlanacak.

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