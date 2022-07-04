TKP Genel Sekreteri Okuyan: Hükümet ve muhalefet el ele ateş dansı yapıyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugünkü basın toplantısında yaptığı "Biz NATO'nun genişlemesinden yanayız" açıklamasına tepki gösterdi.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yaklaşımın 'biz savaştan yanayız' demekten hiçbir farkı yok. Hükümet ve muhalefet el ele ateş dansı yapıyor" dedi.

Okuyan şu ifadeleri kullandı:

"CHP Sözcüsü Öztrak 'Biz NATO'nun genişlemesinden yanayız' demiş. Bu yaklaşımın 'biz savaştan yanayız' demekten hiçbir farkı yok. Hükümet ve muhalefet el ele ateş dansı yapıyor."