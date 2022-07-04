CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'asgari ücret' yorumu: Kul hakkı yemenin daniskası

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretle yapılan ara zamla ilgili, “Bu yaptıkları zam değil, zulümdür" dedi.

Öztrak "Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.’ Bunlar bıraktık alın teri kurumadan işçinin hakkını vermeyi TÜİK’in makyajlı enflasyonuyla işçinin alın terini gasp ediyorlar. İşte bu kul hakkı yemenin daniskasıdır" diye konuştu.

Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ederken, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, asgari ücrete yapılan zammın yüzde 29,3 olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Net zam ne yüzde 25 ne de yüzde 30'

"TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 42,4. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 47,6. Ulaştırma fiyatlarındaki artış yüzde 58,3. Elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki artış yüzde 72. Ama asgari ücrete yapılan ara zam, yüzde 29,3. Güya, adında adalet olan bir partinin adaleti işte bu. Bu arada çakma ekonomistin ya matematiği zayıf dört işlem yapma yeteneği yok, bu nedenle yüzde 29,3 zammı yüzde 25 diye açıkladı ya da saray şürekâsı içinde en kibirlisi en adaletsizi o. Aklı Madrid’e giderken, ‘asgari ücreti yüzde 25 artırın’ diye verdiği talimatta kalmış. Dönünce aklında kalanı söylüyor ama evdeki hesap çarşıya uymamış. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, biraz daha insaflı çıkmış; yüzde 29,3 zam kararı alınmış. Kulağına bu fısıldanınca da ‘yüzde 30 zam’ diyor. Şu hesaba bir daha baksın net asgari ücrete yaptıkları zam ne yüzde 25 ne de yüzde 30. Yapılan zam tamı tamına yüzde 29,3, ilk altı aydaki enflasyonun 13 puan altında. Ama ne olursa olsun, AK Parti Genel Başkanı o kadar çaresiz ki asgari ücretliyi, enflasyona ezdiren bir zam oranını dahi Çalışma Bakanı’na bırakmayıp, kendisi açıklıyor.

Ama ha Ali açıklasın ha Veli… Bu yaptıkları zam değil, zulümdür. Zamlı asgari ücret şu haliyle mevcut açlık sınırının 891 lira altında. Ve önümüzde koskoca bir altı ay daha var. Emekçiye, işçiye bu yapılan hak mıdır, reva mıdır? Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.’ Bunlar bıraktık alın teri kurumadan işçinin hakkını vermeyi TÜİK’in makyajlı enflasyonuyla işçinin alın terini gasp ediyorlar. İşte bu kul hakkı yemenin daniskasıdır."

Öztrak "Bir tek asgari ücretlinin kul hakkını değil, TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla, milyonlarca memur ve emeklinin kul hakkını da yiyorlar. 2022’nin ilk yarısında, memur ve emeklilere yüzde 7,5 zam yaptılar. Yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon, yüzde 42,4. TÜİK’e göre memur ve emeklilere yılın ilk altı ayı için 32,4 puan enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Bağımsız iktisatçıların ENAG’ın hesaplamalarına göre, bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 71,4. Böyle bakılırsa, memur ve memur emeklisine ödenecek enflasyon farkı, 59,4 puan. TÜİK ile arasında neredeyse iki kat fark var. İşte aradaki bu iki kat fark, TÜİK aracılığı ile yedikleri kul hakkıdır. Biz bu fark nereden kaynaklanıyor diye sorarken, TÜİK madde sepetini açıklamaktan vazgeçti. Veri saklamaya başladı. Delil karartıyor. İstediği kadar eğip büksün" diye konuştu.

'NATO'nun genişlemesinden yanayız'

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat metni ile ilgili soruya Öztrak, “Biz NATO’nun genişlemesinden yanayız. Ama mevcut müttefiklerinizden de Türkiye’deki terörle mücadele hassasiyetine saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu süreçte, Erdoğan vermiş olduğu sözleri unutabilir ama biz verilen sözlerin takipçisi olacağız” yanıtını verdi.

Menderes Belediyesi'ne ilişkin iddialar

Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarının sorulması üzerine Öztrak, “Bahsedilen soruşturma ve iddialar, AK Partili önceki dönem belediye başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleri ile ilgili bir soruşturma. Gözaltına alınanlar arasında önceki dönem başkan ve yardımcısının akrabaları var. Bunun duyumunu aldık. Yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz. Pek çok belediyemize İçişleri Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendiğini ya da operasyon hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Buradan altını çizerek bir kere daha ifade edeyim. Bizim belediyelerimiz düzgün çalışır, verilmeyecek hesabımız da yoktur” dedi.

HDP Kongresi'ne soruşturma: 'Başsavcılığın görevinin gereğidir'

HDP kongresi ile ilgili açılan soruşturmanın sorulması üzerine Öztrak, “Teröre ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu defalarca ifade ettik. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yer altı suç örgütleri ile mücadeleyi ödün vermeksizin sürdüreceğimizi taahhüt ettik. Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda başsavcılığın soruşturma açması görevinin gereğidir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması konusunda çağrıda bulunması ve Millet İttifakı’na ortak aday mesajı vermesine ilişkin soru üzerine Öztrak, “Biz hiçbir zaman Beka Vadisi’nde terör elebaşıyla görüşüp çiçek teatisinde bulunanlardan olmadık, mektubunu devlet televizyonunda okutanlardan olmadık. Cumhur İttifakı’nın bu konularda müktesebatı çok zengindir. Bu soruları onlara yöneltin” dedi.