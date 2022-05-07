TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan 'Ekrem İmamoğlu' mesajı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ekrem İmamoğlu'nun yandaş isimlerle gezisi ve 'vız gelir tırıs gider' sözleri sonrası konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

"Ülkeyi değiştirecek, aydınlık ve güzel günlere kavuşturacak olan kahramanlar emekçilerin arasından çıkacaktır. Yeter ki güvenin, inanın, omuz verin!" diyen Okuyan, "Kendi geleceğinizi sahte çözüm projelerine, patronlara, sağcılara teslim etmeyin! Kurtuluş için kısa yol peşinde koşmanın bedeli ağır oluyor. Bu ülkenin toprakları gerçek bir kurtuluşu, eşit ve özgür bir yaşamı hakediyor. Öyle bir parti var! İnanın, güvenin, omuz verin" ifadesini kullandı.

Okuyan, "İmamoğlu’nun seçildiği seçimler sırasında Türkiye Komünist Partisi bir tavır almış, tarihe not düşmüştü. Sağlıklı ve devrimci düşünmek için Nagehan Alçı’nın yardımına gereksinimimiz yok. Sınıfsal bir bakış, gericiliğe karşı aydınlanmacı-laik bir duruş her zaman kurtarır" diye konuştu.