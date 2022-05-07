İmamoğlu'ndan fotoğraf eleştirilerine yanıt: Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen Deniz Gezmişi anma gecesinde konuştu.

Gecede son dönemde eleştiri konusu olan Karadeniz gezisindeki yandaş isimlerle fotoğrafına ilişkin konuşan İmamoğlu, ilginç ifadeler kullandı.

"Bir şeyin altını çizelim ve gerçeklerle yüzleşelim. Bu gencecik pırıl pırıl insanlar öyle değil mi genel başkanım, öyle değil mi kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler... Tam bağımsız Türkiye diyen insanlar milyonlarca vatandaşımız tarafından hain olarak biliniyor bunu biliyor musunuz? Düşman olarak biliniyor bunu biliyor musunuz?" diyen İmamoğlu, "Milliyetçilik naraları atan insanlar başka oyunlar peşindeyken bu vatanın satılmaması için peşkeş çekilmemesi için tam bağımsız Türkiye diyecek kadar yiğit mert 20'li yaşlardaki gençlere bunu anlatmamız lazım. 50 senedir anlatamadıysak oturup aynaya bakmamız lazım. Ama ben her yerde bu doğruları anlatmaya hazırım. Bu doğruları Diyarbakır'da da aynı dille anlatacağım Edirne'de de Trabzon'da da aynı duygularla anlatacağım. Hiçbir yerde farklı dilim olmayacak, hangi salonda olursa olsun, dolayısıyla bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Benimle aynı düşündüğünü aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" diye konuştu.