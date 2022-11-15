Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Tele1'de Gökmen Karadağ'ın konuğu olacak.
Okuyan'ı 23.30'da canlı yayınlanan "Açıkça" programında izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Tele1'e konuk oluyor
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 23.30'da Tele1'de Gökmen Karadağ'ın konuğu olacak.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Tele1'de Gökmen Karadağ'ın konuğu olacak.
Okuyan'ı 23.30'da canlı yayınlanan "Açıkça" programında izleyebilirsiniz.