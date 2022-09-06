TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Sol, CHP ve HDP gölgesinden çıkmalı

Gazeteci Şule Aydın'ın sunduğu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in katıldığı programda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sosyalist Güç Birliği'ne ilişkin soruları yanıtladı.

Okuyan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

[Sol niye birleşmiyor?] Siyasette "bir araya gelin" baskısı bir taraftan güzel bir şey, insanlar güçlü bir sol görmek istiyor. Ancak ne zaman “birlik” gündeme gelse, gerçekten hedef üzerine kurulmayan birlikler, sonra daha büyük ayırılıklarla sonuçlanıyor. Sol ilk önce alternatif olmalı, iki inandırıcı olmalı, üç toplumsal bir tabana hitap etmeli. Bu olmadığı sürece ‘birleşin’ desek ortaya yeni bir sonuç çıkmaz. Türkiye solunun sorunu parçalı olmak değil, en büyük sorunu kendisi olamamak, başkalarının parçaları olmak. Türkiye solu çok uzun bir süredir seçim bazında iki büyük gücün [CHP ile HDP] gölgesinde çalışmaya çalışıyor. Alternatif oluşturmak, buradan çıkmak demek gerekiyor. Aksi halde nasıl büyüyüp toplumsallaşabilir?



Halk ağır bir kriz içinde. Belli kesimler içinse kriz filan yok, kazanıyorlar. Halk “memnunken” radikal çıkışlar aramaz. Solun daha fazla gündeme geldiği dönemler kriz dönemleridir. Şimdi böyle bir dönemde bize “zamanı değil” deniyor. Neyin zamanı değil? Kriz var, faturalar yükseliyor, kiralar almış başını gitmiş... Böyle bir zamanda deniliyor ki “zamanı değil”. Bu sorunların hiçbiri bu düzende çözülemez.



Erdoğan’ın iktidarının sonlanması çok önemli. Halk bu iktidardan kurtulursa bu, düzenin değişmesi için büyük bir enerji yaratır. Ama... Her şey şu anki gibi devam ederse, toplum "sadece seçimi bekle" denilerek atıllaştırılırsa AKP iktidarının değişmesi özel bir anlam ifade etmez, çünkü bu sistemin temelleri değişmemiş olacak.



[Kılıçdaroğlu 6’lı masanın adayı olması] Bu soru çok gündeme geldi. Nasıl yaklaşacağımızı söyledik, biz Millet İttifakı'na kefil olma niyetinde değiliz. Ama Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasına vesile olamayacağız dedik. Gidişata göre ortak bir tavır belirleyeceğiz.

Türkiye solunun antiemperyalizm, laiklik, emek meselesinde bağımsız bir çıkış yapması, emekçi halka güven vermesi gerekiyor.



[Parlamento seçimlerinde ‘oyları bölüyorsunuz' tepkilerine ne yanıt vereceksiniz?] Parlamento seçimlerinde... İsteyen kızsın, seçimler oyların bölünmesi için yapılır. Türkiye sadece bir seçimle yol ayrımındaysa halimiz harap demektir. Türkiye seçimle bir felakete gidecekse bunu sorgulamamız lâzım. Bu durumda oturup bu 85 milyonun bir düşünmesi lâzım ‘biz ne yapıyoruz’ diye.



[Laiklik tartışması] Laiklik Türkiye için hava, su kadar önemli. Din siyaset ve kamu düzenlemesinin dışına çıkartılmalıdır, herkesin inancı kendine. Bunun ayaklar altına alındığı zaman demokrasi olmaz, özgürlük olmaz hiçbir şey olmaz.

[Antiemperyalizm] Türkiye’nin bütün emperyalist odaklardan bağımsız olması lâzım. Baş hedef tabi NATO ve ABD emperyalizmi. Ama Avrupa ve Almanya merkezli emperyalizm de bu ülkede etkili. İkirciksiz tutarlı bir şekilde emperyalizmle mücadele gerekiyor, yabancı üslerin kapatılması gerekiyor, geri kabul anlaşmasından çekilmek gerekiyor, AB üyelik sürecini sonlandırmak gerekiyor. Diyorlar ki “Türkiye’yi tecrit altına mı alacaksınız?” “Türkiye’yi herkese düşman haline mi getireceksiniz?” Türkiye şu an dört tarafıyla düşman halinde şu an. Biz bunu istemiyoruz. NATO’nun Türkiye’nin güvenliğine ne katkısı var şu anda?