TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Socialist Program with Brian Becker' programına katılacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 18 Ağustos'ta ABD'de yayımlanan "Socialist Program with Brian Becker" programına konuk olacak.

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) kurucularından ve Merkez Komite üyesi Brian Becker, Okuyan'a güncel meseleler ve özellikle ABD sol kamuoyunun merak ettikleri üzerine sorular yöneltecek.

2023 seçimleri, TKP'nin seçimlere bakışı, artan hayat pahalılığı, yoksulluk ve TKP'nin sınıf mücadelesinin örgütlenmesinde oynadığı rolün yanısıra uluslararası başlıkların da ele alınacağı program "Socialist Program with Brian Becker" linkinden dinlenebilir.