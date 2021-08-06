TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Dersim Belediyesi'ni ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi ve Genel Sekreteri Kemal Okuyan Dersim'de belediyeyi ziyaret etti.

Okuyan ve beraberindeki TKP heyeti burada Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması bileşenleriyle bir araya gelerek belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ile önümüzdeki süreç planlamasına dair sohbet etti. Belediye Başkanı Maçoğlu önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeleri aktardı.

Maçoğlu, “Gelir gider dengesizlikleri büyük oranda giderildi. Daha önce daha çok dayanışma üzerinden çalışma yapıyorduk. Şimdi bazı aylar sorun yaşasak da gelir gider dengesizlikleri büyük oranda giderildi. Gelen gelir, personel giderlerimizin yüzde 50 - yüzde 60’ını karşılamaya başladı. Şu an da 8-9 kredi borcumuz bitti. Önümüzdeki süreç için SGK ve SSK ödemelerimiz planlandı. Ve bunun yanında bir sıkıntı ile karşılaşmazsak otogar projemizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

TKP heyeti Dersim Belediyesi'ne İrfan Ertel'in "100 Yaşa Can Verenlerden..." adlı sergisinde yer alan "İbrahim Kaypakkaya" eserini armağan etti.