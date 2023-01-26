'TKP gelir her şey değişir' sloganı semt evlerinde güçleniyor'

Selimiye Semt Evi, Türkiye Komünist Partisi’nin davetiyle Türkiye’de bulunan İspanya İşçileri Komünist Partisi heyetini ağırladı. Ziyarette TKP’nin Selimiye ve Üsküdar’daki çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Selimiye Semt Evi adına yapılan konuşmada, semt evinin mahallede örülen yoğun bir çalışmanın ardından açıldığı ancak kısa bir süre sonra pandemiyle çalışmaların bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığı anlatıldı. Bu zorlukları yaratıcılıkla aşmayı hedefleyen semt evinde mahallenin muhtarının, esnafların ve mahalle halkının içinde olduğu bir dayanışma komitesinin kurulduğu ve bu komite aracılığıyla dayanışmanın örüldüğü aktarıldı.

'Dayanışma insanlarla gerçek ilişkiler kurmamızı sağladı'

İspanya İşçileri Komünist Partisi heyetinin, "Genel olarak pandemi döneminde yürütülen dayanışmalar pandemi sonrasında azaldı, hatta bitti. Böyle bir ortamda Semt Evi olarak sürece nasıl müdahale ettiniz?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Pandemi döneminde yürüttüğümüz dayanışma insanlarla gerçek ilişkiler kurmamızı sağladı. Ancak mahallede yapacaklarımız bunlarla sınırlı değildi. Pandemi döneminde ve sonrasında giderek ağırlaşan bir yoksullaşma ile karşı karşıyaydık. Dayanışma komitesiyle birlikte ekmek ve süt günleri dayanışması gerçekleştirdik. Pandeminin yarattığı bir diğer sorun ise öğrencileri eğitime erişememesiydi. Bu duruma da mahallenin çocuklarına Selimiye Semt Evi’nde dersler vererek müdahale etmeye çalıştık. Her iki müdahalemiz de ülkenin gerçek sorunlarına, mahalle ölçeğinde verebileceğimiz gerçek yanıtlardı. Tabii bunlar dışında, okuma atölyeleri, uyuşturucuya karşı futbol turnuvası gibi çeşitli adımlar da attık."

'Düzenin bütün müdahalelerine rağmen TKP gelir, her şey değişir!'

Sunum Selimiye mahallesinin tarihsel anlamının aktarılmasıyla devam etti. 80 darbesinde hapishane olarak kullanılan Selimiye Kışlası’nda Nâzım Hikmet’in ve Yılmaz Güney’in kaldığının, Deniz Gezmiş’in devrimci ve anti-emperyalist kimliğinin oluştuğu öğrencilik yıllarının Selimiye’de geçtiğinin altı çizilerek, "Bu mahallede sosyalist mücadelenin ayak izleri var. Bu miras, bu mahallede TKP'yle hayat buluyor. Yaptığımız bütün çalışmalarla mahallede yaygınlaşıyor, derinleşiyor ve büyüyoruz" denildi.

Gericilerin Üsküdar'ı özel bir örgütlenme alanı olarak gördüklerini ancak TKP'nin bu bölgede çok yakın mahallerde 2 semt evi olmasının önemli bir yanıt niteliği taşıdığı belirtildi. Üsküdar’ın merkezinde 8 Mart’ta yapılan Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemi, tarikatların ve cemaatlerin kapatılması için yapılan parti çalışmaları örnek gösterildi.

'Elde edilen başarılar TKP’nin seçim sloganını doğrular nitelikte'

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Astor Garcia, aktarılan semt evi deneyiminin İspanya’daki çalışmaları açısından fikir ve heyecan verici olduğunu ifade etti. Düzenin müdahalelerine rağmen TKP’nin bölgede yürüttüğü çalışmaların ve elde edilen başarıların TKP’nin seçim sloganını doğrular nitelikte olduğunun altını çizen Garcia, "TKP gelir, her şey değişir" sloganıyla sözlerini tamamladı.

Ziyaret sonunda heyet üyelerine Selimiye Semt Evi ve İcadiye Semt Evi adına Deniz Gezmiş'in portresi ve Mustafa Suphi'nin Mart 1919'da kaleme aldığı "Ve dünya devrimi proletaryanın kesin zaferi ile taçlandığında biz, İstanbul'un bu efsanevi şehrin, Enternasyonal'in başkenti olmasını öneriyoruz..." sözlerinin yer aldığı sanatçı Emre Zeytinoğlu'na ait Ayasofya replikası hediye edildi.