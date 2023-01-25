İspanyalı komünistler Beyoğlu Semt Evi'nde ağırlandı

Beyoğlu Semt Evi, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) davetiyle Türkiye ziyaretinde bulunan İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) heyetini ağırladı.



Beyoğlu’nun Tarlabaşı bölgesinde bulunan Semt Evi’ne gerçekleştirilen ziyarette semt sakinleriyle bir araya gelen İspanya İşçileri Komünist Partisi heyetini TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam’ın da bulunduğu TKP heyeti karşıladı.



Beyoğlu Semt Evi’nin çalışmalarının yer aldığı bir kısa video gösterimiyle başlayan ziyaret semt evi adına söz alan Kardelen Pınar’ın sunumuyla devam etti. Semt Evi’nin çalışmalarını yürüttüğü bölgenin tarihsel ve toplumsal önemine değinen Pınar, Beyoğlu’nun patronlar için başka, emekçiler için başka bir anlamı olduğunu, ilçenin bir “emek cehennemi” haline geldiğini vurguladı.

Beyoğlu Semt Evi’nin açıldığı günden bu yana yarattığı dayanışma ve mücadele örnekleriyle devam eden sunumda, Semt Evi’nin Haliç Port projesinde gerçekleşen iş cinayetinin üzerinin örtülmemesi için verdiği mücadele ve kentsel dönüşüm projeleriyle bu bölgenin dışına atılmak istenen mahallelinin gösterdiği direnişle kurduğu bağ aktarıldı. Bir kültür ve sanat merkezi olma özelliği taşıyan bölgede sermayenin büyük bankalar eliyle yarattığı tahribat ve pandemi dönemiyle birlikte kültür sanat emekçilerinin yaşadığı zorluklara da değinilen konuşmada kültür sanat emeçilerinin üretimlerini mümkün kılmak amacıyla dayanışma gösterildiği aktarıldı.

Beyoğlu İşçi Evi adına söz alan Ali Şenyüz ise hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu semtte kafe ve bar emekçilerinin örgütlenmesinde Patronların Ensesindeyiz Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı deneyimine değindi. Kozmetik sektöründe çalışan kadınların dayanışma ağını oluşturma yolunda ilerlediklerini aktardı.

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Ástor García, semt evlerinin bulundukları alanlardaki farklı dinamiklerin ve bu dinamiklere göre şekillenen mücadele ve dayanışma başlıklarının çeşitliliğine ve bunun çok öğretici olduğuna dikkat çekti. İki parti arasındaki iletişim, paylaşım ve dayanışmayı her alanda olduğu gibi semt evleri konusunda da sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Garcia, kültür ve sanat emekçilerinin örgütlenmesiyle ilgili İspanya’da verdikleri mücadeleden örnekler paylaştı. Sosyal demokrat hükümetin sanatçılara yönelik vaatlerinden söz eden Garcia, kapitalist bir düzende bu vaatlerin hayata geçirilmesi için de mücadele etmeye ve örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu vurguladıklarını aktardı.