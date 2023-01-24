İspanyol komünistleri Doğukent Semt Evi'ndeydi: 'Bizim o büyük cümlelerimiz burada hayata geçiriliyor'

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Ástor García'nın da aralarında bulunduğu parti heyeti önceki gün başlayan Türkiye ziyaretlerine dün Ankara'daki temaslarıyla devam etti.

Gün içinde çeşitli başlıklarda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve parti heyetiyle bir araya gelen ve önümüzdeki süreçte birlikte örülecek mücadele başlıklarını görüşen İspanyol heyeti daha sonra Mamak'ta bulunan Doğukent Semt Evi'ne konuk oldu.

'Devrimciler bekleyemez diyerek yola koyulduk'

Ziyaret kapsamında Doğukent Semt Evi'nden Duran Kıymazaslan, semt evinin kuruluş sürecini anlatarak sözlerine başladı.

Salgın günlerinde "devrimciler bekleyemez" diyerek yola koyulduklarını belirten Kıymazaslan, salgın sırasında mahalledeki emekçilerle birlikte hayata geçirdikleri dayanışma örneklerini aktardı.

Mahallede yola çıkarken kendilerine şüpheyle bakan herkesin şimdi semt evinin ve dayanışmanın bir parçası olduğunu aktaran Kıymazaslan, mahallede örgütlü mücadelenin büyüdüğünü vurguladı.

'Verilen örnekler heyecan verici'

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Ástor García, "Bizim için TKP'nin semt evleri üzerinden yürüttüğü mücadele oldukça önemli, halkın dayanışması, emekçilerin dayanışması topluma da güç veren bir şey. Verilen örnekler çok heyecan verici, bizim o büyük cümlelerimiz burada hayata geçiriliyor. Buralar sayesinde insanlar komünist partiyle temas etmeye başlıyor. Güzel bir örnek verdiniz, burada bunu yapan parti, iktidara geldiğinde neler yapabilir. Bizim için bu önemli bir deneyim ve aynı zamanda öğrenme süreci" diye konuştu.

Garcia, buralarda verilen mücadelenin doğru yolda olduklarını gösterdiğine işaret etti.

Ziyaretin devamında Doğukent Semt Evi'nin seçim sürecindeki çalışma takvimi ve hedefleri aktarıldı, mahalledeki vekil adaylarının emekçiler olduğuna işaret edildi.

'Doğal bir çalışmayla bu sürecin üstesinden gelemeyiz'

Son olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmada "Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Biz bundan birkaç yıl önce, salgından hemen önce bu ülkenin ev sahibi partisi olduğumuzu kanıtlamalıyız demiştik. Bunu yapabildiğimiz her noktada TKP güçlenmeyi, kök salmayı başarmış durumda" dedi.

Okuyan, önümüzdeki zorlu sürece işaret ederken, "Doğal bir çalışmayla bu sürecin üstesinden gelemeyiz, bizim bir sorumluluğumuz var ve yapabileceğimizden fazlasını yapmalıyız. Daha fazla kişiye dokunmalıyız" ifadesini kullandı.

Okuyan, Parti'nin sözünün çok güçlü olduğunu ve Türkiye'de yıkmak istedikleri düzenin çökmüş durumda olduğunu, halkın sırtına yıkılan bu sistemi ortadan kaldıracaklarına vurgu yaptı.