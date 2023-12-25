TKP Gaziantep'ten 'kurtuluş günü' açıklaması: 'İşgalcilerden kurtuldu, patronlardan da kurtulacak'

Bugün, Gaziantep'in işgalden kurtuluşunun 102'nci yılı. Önce İngiltere tarafından işgal edilen ardından Fransa'ya bırakılan kent Milli Mücadele boyunca direnmiş, 25 Aralık 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'yla işgal sona ermişti.

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep İl Örgütü, kentin kurtuluş yıldönümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. "102 yıl önce bu direnişi yaratanları selamlıyoruz" denilen açıklamada, bugün emekçiler için bir sömürü cehennemine dönen Gaziantep'in patronların esaretinden de kurtarılması gerektiği vurgulandı.

'Kentimizi yağmadan ve patronların esaretinden birlikte kurtaracağız'

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Antep bugün işgalcilerden kurtuldu patronlardan da kurtulacak.

Komünist şair Nazım Hikmet, Antep savunmasını Kuvayı Milliye destanında şu şekilde anlatıyor.

Antep sıcak,

Antep çetin yerdir.

Antepliler silahşor olur.

Antepliler yiğit kişilerdir.

Fakat düşmanın topu vardı.

Ve ne çare, kader,

düz ovayı Antepliler

düşmana bırakacaklardı...

Bırakmadılar. Mücadele etmeyi seçtiler. İşgalcilere karşı 11 ay süren direniş sadece işgal altında ki bir halkın işgalcileri püskürtmesini değil, bu süreçte bir 'tebaanın' bir halka dönüşmesini de anlatmaktadır.

102 yıl önce bu direnişi yaratanları selamlıyoruz.

Bugün ise işgal Fransız askeri ile değil şirketler ve holdingler aracılığıyla sürmektedir.

Sanko, Gülsan, Köksan, Oba gibi holdingler Antep'i emekçiler için bir cehenneme çevirmiş durumda. İSO 500 listesinde 26 Antep firmasının olması ise bir tesadüften ibaret değil. Bu zenginliğin kaynağında emek sömürüsü var. Suriye'den gelen göçmen nüfusun daha ağır, ucuz ve güvencesiz koşullarda çalıştırılması var. Bu zenginliğin kaynağında çocuk işçiliği var.

Antep bir emekçi kenti. Uzun çalışma saatleri, sigortasız işçi çalıştırma, çocuk işçiliği oldukça yaygın, işgücü ucuz ve işsizlik oranı ise oldukça yüksek. Kentteki belediyecilik ise sadece patronlara yağmalamaları için alan açmakla meşgul.

İşgal sırasında 'işgal yerleşse de biz işimize baksak' diyen ve çocuklarını cepheye göndermek istemeyen Antepli zenginler bugün giydikleri patron kıyafeti ile aynı ihaneti bu kez işçi düşmanlığı ile sürdürmektedirler.

Ne bu kentin ne de emekçilerinin sahipsiz olmadığını hatırlatıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi G.Antep il örgütü olarak bağımsız ve egemen bir ülke için mücadele ediyoruz. Laikliğin, eşitliğin, kardeşliğin hakim olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz. Güzelim kentimizi yağmadan ve patronların esaretinden birlikte kurtaracağız.

TKP'ye omuz ver işgalde, esarette bitsin...

TKP Gaziantep İl Örgütü"