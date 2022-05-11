TKP Eskişehir'den yasağa tepki: Eskişehir karanlığa teslim olmayacak

Eskişehir Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla şehirde "siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere 24 Mayıs'a kadar eylem yasağı getirdiğini" duyurmuştu. Kararın gerekçesi ise "kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" olarak sunulmuştu.

Kararın arkasındaki gerekçenin kentte gerçekleştirilecek olan festival ve konserler olduğu yönünde görüşler öne sürülürken, gericiler kentteki yasaklamalara sahip çıkmış ve konserlerin iptal edilmesi üzerine valiliği arayarak tebrik ve destek mesajları iletmişti.

'Eskişehir halkı karanlığa boyun eğmeyecek'

Alınan karar Eskişehir halkı tarafından tepkiyle karşılanırken bir tepki de TKP Eskişehir İl Örgütü'nden geldi. Açıklamada valiliğin bu kararı gerici vakıf ve derneklere hoş görünmek için aldığı ifade edilirken, kararın Eskişehir halkının sosyal yaşamını keyfi bir şekilde kısıtladığı belirtildi.

TKP Eskişehir İl Örgütünün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliği (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb) 15 gün süreyle yasaklamıştır. Eskişehir valiliğinin gerici vakıf ve derneklere hoş görünmek için aldığı bu karar Eskişehir halkının sosyal yaşamını keyfi bir şekilde kısıtlamaktadır. Yasaklamalar, baskılar, hukuk dışı uygulamalar, abluka altına alma çabaları bir şey değiştirmeyecek, mızrak çuvala sığmayacaktır. Eskişehir halkı karanlığa, zorbalığa, yoksulluğa, sömürüye teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir" denildi.