TKP Eskişehir İl Örgütü'nden Atışkan Yapı işçilerine destek ziyareti

Atışkan Yapı işçileri, toplu iş sözleşmesinde yaşanan uyuşmazlık sebebiyle 30 Haziran'da greve çıkmıştı.

Grevin 43. gününde TKP Eskişehir İl Örgütü'nün desteği sürüyor. TKP üyeleri, bugün grevi sürdüren Atışkan Yapı işçilerini ziyaret etti.

TKP Eskişehir İl Örgütü adına konuşan Sunay Akarsu şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar, Direnişin 43. gününde TKP Eskişehir il örgütü olarak hepinizi selamlıyoruz ve burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz çünkü bizlere reva görülen bu düzen, bu hayat karşısında tek umudumuz örgütlülüğümüz. Ve sizler bu örgütlülüğün resmi olarak karşımızda duruyorsunuz.

Emekçilere yaşatılan bu yoksulluğu tersine çevirmek istiyorsak sınıf dayanışması ile hareket etmekten ve örgütlenmekten başka bir çaremiz yok.

Bugüne kadar tüm iktidarlar tarafından korunan patronların üstümüzde kurdukları sömürü sistemini kırmak için düzen partilerinin kafa-kol ilişkilerine değil mücadelemize güvenmek zorundayız.

Biliyoruz ki bu direniş ve benzerleri sürdükçe kazanan bizler olacağız. Bu süreç sona erene kadar her bir TKP üyesinin yanınızda olacağına, sesinize güç katmak ve mücadelenizi büyütmek için her fırsatı kullanacağına emin olabilirsiniz.

Yaşasın sınıf dayanışmamız!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!"