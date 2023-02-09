TKP ekipleri Malatya'daki son durumu aktardı

TKP Iğdır Örgütü, gece 22.00 sularında Malatya’ya ulaştı. Gece saat 23.00’te doğrudan Doğanşehir ilçesinde Polat köyü ve çevresine desteğe giden TKP ekibi, bazı bölgelere girmekte zorluk yaşadıklarını kaydetti.

soL’a konuşan bir TKP üyesi, “Genellikle yerel temaslar aracılığıyla nerede ihtiyaç olduğunu öğreniyoruz” dedi.

Ekmek ve su haricinde dışında da ihtiyaçlar konusunda sorun büyüyor

“Bölgeye yanımızda çok fazla sayıda ekmek ve suyla geldik” diyen TKP üyesi, bu ihtiyaçlar kısa ömürlü olduğu için yine gönderilmesinin yardımının dokunacağını, ancak battaniye, içlik, temiz iç çamaşırı, çocuk bezi, kıyafet, hijyenik ped, ayakkabı ve çorap ihtiyacının arttığını vurguladı.

Yurttaşların çadırlarda 15-20 kişi bir arada kaldığını belirten TKP üyesi, “Bir soba etrafında yatacak yer olmadan sandalyelerde uyuyor insanlar. Isıtma, elektrik kesinlikle yetersiz” derken, bölge halkının öne çıkan sorunları arasında iletişim olduğunu özellikle vurguladı.

Telefonların çekmediğini, gelen mobil baz istasyonlarının ise jeneratörü bittiği için çalışmadığını ifade eden TKP üyesi, “Doğanşehir’de, orada yaşayanların ifadesiyle ‘Hayaletşehir’le karşılaştık. Bütün binalarda ağır hasar vardı, çökmüş binalarda ise arama çalışmaları yetersiz” dedi.

Merkez dışında gece arama çalışması yapılan hiçbir noktanın olmadığını ifade eden TKP üyesi, “Köylüler kendi ölülerini sayarak tespit ediyor. Ama ilçede bu mümkün olmuyor” ifadelerini kullanırken, bir itfaiye erinin kendilerine yardımcı olurken ‘Bakın benim işim şu anda bu değil, benim işim ölü toplamak’ dediğini aktardı.

Polat’da en çok Jandarma’nın kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden TKP üyesi, “Geçişlerde veya sıkıntı yerlerde kolluk kuvvetleri iş birliği yaptılar, bize eşlik ettiler, yol gösterdiler, dağıtım konusunda yönlendirdiler, hatta yardım ettiler” şeklinde konuştu. TKP üyesi, Jandarma’nın dağıtım aşamasında desteklenmesinin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Iğdır'da koordinasyon grubu oluşturup yola çıktık'

TKP üyesi, “Iğdır’da TKP İl Koordinasyon grubu oluşturduk. Bu gruba illerde ve ilçelerdeki yoldaşlarımızı ve dostlarımızı ekledik. Onlar da tüm tanıdıklarını kattıkları mesajlaşma grupları oluşturdular. İl Koordinasyon grubu ihtiyaçları doğrudan yoldaşlarımızdan alıyor, bunlar da daha sonra tutulan araçlarla hızlıca yola çıkıyor.” dedi.