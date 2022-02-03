TKP Edirne: Göçmenlerin donarak ölmesinin sorumlusu sermaye düzeni ve AKP iktidarıdır

TKP Edirne İl Örgütü, Yunanistan tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak ölmesinin ardından açıklama yaptı.

Gerçekleşen katliamın AKP’nin ırkçı ve insanlık dışı göçmen politikalarının sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, kapitalizmin diğer bütün sorunlarda olduğu gibi göçmen sorununu çözmekten aciz olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

Edirne Valiliği tarafından dün ve bugün Yunanistan tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak öldüğü açıklandı. Şehrimizde gerçekleşen bu katliam AKP’nin ırkçı ve insanlık dışı göçmen politikalarının sonucudur. İnsan hayatına değer vermeyen kapitalizm konu göçmenler olunca daha da vahşileşiyor. Ne yazık ki göçmen katliamları coğrafyamız için yeni bir olgu değil. Savaşların ve emperyalist işgallerin bitmek bilmediği Ortadoğu’da göçmen sorunu uzun süredir mevcut. Görülüyor ki kapitalizm diğer bütün sorunlarda olduğu gibi bu sorunu çözmekten de aciz. Bu katliamın sorumlusu sermaye düzeni ve AKP iktidarıdır. Bu düzen böyle sürdükçe yaşananların tekrarlaması kaçınılmazdır. Hayatını kaybeden tüm göçmenler için derin üzüntümüzü belirtiyor ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

TKP Edirne İl Örgütü