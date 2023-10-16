TKP direnen Filistin halkı için Beyoğlu'nda buluşuyor

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'in işgalciliğine karşı İstanbul'da Beyoğlu Şişhane Meydan'ında buluşma çağrısı yaptı.

TKP tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgaline karşı yarın İstanbul'da saat 20.00'de Beyoğlu Şişhane Meydan'ında toplanılacağı belirtildi.

TKP'nin çağrısında "İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!" denildi.

İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak❗️



🗓️ 17 Ekim Salı, 20.00

📍 Beyoğlu Şişhane Meydanı pic.twitter.com/dNcxm7QKGI — TKP (@tkpninsesi) October 15, 2023

'Halkımızı işgalcilere ve emperyalistlere karşı bu sese ortak olmaya çağırıyoruz'

Buluşmaya ilişkin konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, katliamlara boyun eğmeyen Filistin halkının yıllardır süren direnişinin sesini büyütmek ve direnişe güç vermek için yarın Beyoğlu'nda bir araya gelineceğini belirtti ve halkı işgalcilere ve emperyalistlere karşı sese ortak olmaya çağırdı.

Senem Doruk İnam, şunları söyledi:

"Filistin halkını açık hava hapishanelerine mahkum eden işgalci İsrail, bir haftayı aşkın süredir vatanları için direnen Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Filistin halkının direnişini ikiyüzlüce hedef alan emperyalistler ise İsrail’in binlerce Filistinli’ye dönük katliamını görmezden geliyor. Filistin halkının katliamlara boyun eğmeyeceğini biliyoruz, bunun en büyük kanıtı yıllardır süren direniştir. Biz de İstanbul’da bu sesi büyütmek, Filistin halkının direnişine güç vermek için 17 Ekim saat 20.00’de Beyoğlu’nda bir araya geliyoruz. Tüm halkımızı işgalcilere ve emperyalistlere karşı bu sese ortak olmaya çağırıyoruz."