TKP deprem sonrası ihtiyaç listesi yayınladı

Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok kenti etkileyen deprem sonrası kriz masası oluşturan TKP, deprem bölgesi için bir ihtiyaç listesi yayınladı.
"Tüm halkımızı depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz" mesajıyla paylaşılan liste şöyle:
- Battaniye
- Polar
- Çadır
- Uyku tulumu
- El feneri
Depremden etkilenen bölgelerdeki tüm halkımıza tekrardan geçmiş olsun...— TKP (@tkpninsesi) February 6, 2023
Bölgede kurduğumuz kriz masasına gelen ihtiyaçlar doğrultusunda bir liste oluşturduk.
Tüm halkımızı depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz. #Kahramanmaraş #Gaziantep #iskenderun pic.twitter.com/AqkhkNLc3S