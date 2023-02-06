TKP deprem sonrası ihtiyaç listesi yayınladı

Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok kenti etkileyen deprem sonrası kriz masası oluşturan TKP, deprem bölgesi için bir ihtiyaç listesi yayınladı.

"Tüm halkımızı depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz" mesajıyla paylaşılan liste şöyle:

Battaniye

Polar

Çadır

Uyku tulumu

El feneri