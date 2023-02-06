TKP deprem sonrası ihtiyaç listesi yayınladı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kriz masası oluşturan TKP, deprem bölgesi için bir ihtiyaç listesi yayınladı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok kenti etkileyen deprem sonrası kriz masası oluşturan TKP, deprem bölgesi için bir ihtiyaç listesi yayınladı.

"Tüm halkımızı depremden etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz" mesajıyla paylaşılan liste şöyle:

  • Battaniye
  • Polar
  • Çadır
  • Uyku tulumu
  • El feneri

 

Haber

TKP'den deprem sonrası kriz masası: 'Dayanışma için bize ulaşın'