TKP deprem dayanışma merkezlerini ve ihtiyaç listesini açıkladı

TKP, deprem bölgesi için acil ihtiyaç malzemelerini ve bölgedeki dayanışma merkezlerini duyurdu.

Haber Merkezi

TKP, deprem bölgesi için acil ihtiyaç malzemelerini açıkladı.

Bölgede, soğuk havadan korunmak için çorap, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından, deprem bölgelerindeki TKP dayanışma merkezleri de paylaşıldı.

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