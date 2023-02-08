TKP deprem dayanışma merkezlerini ve ihtiyaç listesini açıkladı

#Deprem bölgeleri için acil ihtiyaç malzemeleri: Soğuk havadan korunmak için çorap, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç var.



Deprem bölgelerindeki TKP dayanışma merkezlerini de paylaşıyoruz. pic.twitter.com/xY0YpPCVxZ