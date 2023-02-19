TKP dayanışma için güncel ihtiyaç listesini paylaştı

TKP'den yapılan paylaşımda dayanışma merkezlerinden gelen bilgiler doğrultusunda güncel ihtiyaç listesi duyuruldu.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kriz masası kuran ve bölgedeki merkezlerde dayanışmayı örgütleyen Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan paylaşımda deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi duyuruldu.

Paylaşımda "Deprem bölgelerinde dayanışma ve örgütlülükle yaraları sarmaya devam ediyoruz. 7 farklı bölgedeki deprem dayanışma merkezlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda güncel ihtiyaç listesini paylaşıyoruz. Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız!" denilerek kriz masasının 0553 334 7231 nolu telefon numarası da hatırlatıldı.

TKP'nin duyurduğu acil ihtiyaç listesi şöyle:

  • Dayanıklı kuru gıda (Bulgur, pirinç, makarna, konserve, bisküvi)
  • Temizlik ve hijyen malzemeleri
  • Bebek bezi
  • Yetişkin bezi
  • Hijyenik ped
  • Battaniye 
  • İç çamaşırı
  • Termal içlik

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