TKP dayanışma için güncel ihtiyaç listesini paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kriz masası kuran ve bölgedeki merkezlerde dayanışmayı örgütleyen Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan paylaşımda deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi duyuruldu.
Paylaşımda "Deprem bölgelerinde dayanışma ve örgütlülükle yaraları sarmaya devam ediyoruz. 7 farklı bölgedeki deprem dayanışma merkezlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda güncel ihtiyaç listesini paylaşıyoruz. Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız!" denilerek kriz masasının 0553 334 7231 nolu telefon numarası da hatırlatıldı.
TKP'nin duyurduğu acil ihtiyaç listesi şöyle:
- Dayanıklı kuru gıda (Bulgur, pirinç, makarna, konserve, bisküvi)
- Temizlik ve hijyen malzemeleri
- Bebek bezi
- Yetişkin bezi
- Hijyenik ped
- Battaniye
- İç çamaşırı
- Termal içlik
Deprem bölgelerinde #dayanışma ve örgütlülükle yaraları sarmaya devam ediyoruz.— TKP (@tkpninsesi) February 19, 2023
7 farklı bölgedeki #deprem dayanışma merkezlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda güncel ihtiyaç listesini paylaşıyoruz.
Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız!
☎️0553 334 7231 pic.twitter.com/WQ743w83pp