TKP Danışma Kurulu toplandı

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül 2021 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Danışma Kurulu iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirmek ve partinin siyasal ve örgütsel gündemlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bir araya geldi.



Danışma Kurulu toplantısının öncelikli gündeminde Ukrayna’daki gelişmeler yer aldı. Sürecin nereye evrilebileceği ve uluslararası sonuçları, Rusya’ya dönük ekonomik yaptırımların olası etkileri, Türkiye’nin iç ve dış politikasına etkisi ve dünya komünist hareketi açısından önemi ele alındı.



Toplantıda ayrıca TKP semt evlerinde yürütülen dayanışma faaliyetlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek müzik çalışmaları değerlendirildi.



Danışma Kurulu aylık olarak toplanıyor ve kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerini raporlaştırarak TKP Merkez Komitesi’yle paylaşıyor.