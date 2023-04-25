TKP Cilavuz Semt Evi açıldı

TKP'nin semt evlerine bugün bir yenisi eklendi. Kars'ın Susuz ilçesinde açılan Cilavuz Semt Evi'nin açılışında TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural, sanatçı Orhan Aydın ile TKP Kars milletvekili adayı Ali Aytaç Mehmetoğlu söz aldı.

TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural, ülkenin ayağa kalkmasının tek bir yolu olduğunu vurgulayarak "Örgütlü bir şekilde gericiliğe, sermaye düzenine ve emperyalizme karşı mücadele etmek zorundayız. Seçim döneminde konuşulmayan tam da bu başlıklar üzerinden bir taraflaşma örmek zorundayız. Hem Erdoğan'dan kurtulmak hem de ülkemizi düştüğü yerden çıkarmak bu şekilde mümkün" şeklinde konuştu.

Orhan Aydın ise babasının kapatılan Cilavuz Köy Enstitüsü'nden mezun olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Aydınlanmanın damga vurduğu topraklarda bir kez daha gericiliğe, yobazlığa, geleceksizliğe karşı bir mücadelenin büyüdüğünü ve mutlaka kazananın emekçi halk olacağını söyledi.

Son olarak söz alan TKP Kars Milletvekili Adayı Ali Aytaç Mehmetoğlu ise Susuz'da doğan, büyüyen bir genç olarak memleketine karşı sorumluluk duyduğu belirtti. Mehmetoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizi bizden başka bir kurtaran olmayacak. Siyaseti patronların elinden almak zorundayız. Susuzlu gençler, işçiler olarak kendi geleceğimiz için mücadele veriyoruz. TKP Susuz'da güçleniyor. Daha da fazla güçlenecek. Güçlenecek ki kimse enkaz altında kalmasın, kimse ölüme, açlığa ve geleceksizliğe terk edilmesin."