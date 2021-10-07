TKP: Bu ülkenin yönetimine talibiz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamasına tepki göstererek "Bu ülkenin yönetimine talibiz" açıklamasını yaptı.

TKP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugünkü konuşmasında ülke yönetimine talip olanları tehdit eden Erdoğan'a bir haberimiz var. Bu ülkenin yönetimine talibiz. Erdoğan'ın aksine, bunu kendimizin iyiliği için değil, bu ülkenin iyiliği için istiyoruz. Türkiye'ye sosyalizm çok yakışacak" denildi.

Bugünkü konuşmasında ülke yönetimine talip olanları tehdit eden Erdoğan'a bir haberimiz var. Bu ülkenin yönetimine talibiz. Erdoğan'ın aksine, bunu kendimizin iyiliği için değil, bu ülkenin iyiliği için istiyoruz. Türkiye'ye sosyalizm çok yakışacak. — TKP (@tkpninsesi) October 7, 2021

Erdoğan bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada memur ve işçilerin yapılan toplu sözleşmelerden sonra hallerinden memnun olduğunu ileri sürmüş ve "Tabii, belediyeleri, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.