TKP: İş bırakan eğitim emekçilerinin yanındayız

Türkiye Komünist Partisi, Eğitim-İş Sendikası'nın "Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür” çağrısıyla bugün gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemine dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Çocuklarımızı karanlığa, emekçileri açlığa mahkum eden bu düzeni değiştirmek için ayağa kalk!" çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ülkemiz sonuçları gitgide ağırlaşan korkunç bir ekonomik krizin pençesinde. Bu krizi yaratan asalak sermaye sınıfı tüm yükü emekçilerin üzerine yıkmaya çalışıyor. Zenginler servetlerini katlarken milyonlarca emekçi günden güne yoksullaşıyor.

Yoksulluk sınırının 13 bin TL’yi bulduğu günlerde milyonlarca eğitim emekçisi enflasyon altında eziliyor. Tıpkı asgari ücret gündeminde olduğu gibi, hükümetin kamu emekçilerine büyük müjde gibi sunduğu toplu sözleşme zammı emekçilerin cebine girmeden enflasyon karşısında eridi bile.

Kamusal, bilimsel ve laik eğitimi bitiren, çocuklarımızı imam hatiplere ve özel okullara mecbur bırakan, milyonlarca çocuk işçi yaratan bu düzende eğitim emekçileri yoksulluk ve iş güvencesizliği ile karşı karşıya.

Emeğine, meslek onuruna sahip çıkan eğitim emekçileri bu tablo karşısında susmuyor, mücadele ediyor. Eğitim-İş bu amaçla 29 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor. Tüm eğitimci dostlarımızı bu eyleme katılmaya çağırıyoruz.

Mücadele eden tüm eğitim emekçilerine selam olsun.

Çocuklarımızı karanlığa, emekçileri açlığa mahkum eden bu düzeni değiştirmek için ayağa kalk!

Selam olsun Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine!"