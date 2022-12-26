TKP bir gününü paylaştı: 'Umuttan, iyiden, güzelden; yani bizden tarafsan...'

Türkiye Komünist Partisi ülke genelinde bir dizi il binası ve semt evi açılışı, bilim ve aydınlanma etkinlikleri, Dayanışma Meclisi'nce düzenlenen sosyalizmin güncelliğine ilişkin etkinliklerle yoğun bir hafta sonu geçirdi.

TKP dünkü açılış ve etkinliklerden bir videoyu sosyal medya hesabından "Bir günümüz değil, her günümüz böyle olsun! #25aralik Emeği geçen herkese teşekkürler. Umuttan, iyiden, güzelden; yani bizden tarafsan #TKPyeKatıl

#BöyleGitmez https://tkp.org.tr/gonullu/" notuyla paylaştı.