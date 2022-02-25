TKP: Barış için, insanca yaşamak için sosyalizm!

TKP'den yapılan paylaşımda, 'Kapitalizmin insanlığa savaş ve yoksulluktan başka bir vaadi olmadığına her gün tanık oluyoruz' denildi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından uluslarası komünist ve işçi partileriyle ortak bir açıklama yaparken, sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulundu.

"Kapitalizmin insanlığa savaş ve yoksulluktan başka bir vaadi olmadığına her gün tanık oluyoruz" denilen paylaşımda, "Bir sorun ortadan kalkmış gibi görünse bile başka bir sorun ortaya çıkıyor, bir savaş bitiyor diğeri başlıyor. Oysa tam tersi mümkün. Barış için, insanca yaşamak için sosyalizm!" ifadesi kullanıldı.

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Komünist ve işçi partilerinden ortak açıklama: Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır!