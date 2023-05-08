TKP Artvin Semt Evi açıldı

Artvin merkezde Türkiye Komünist Partisi Artvin Semt Evi açıldı. Açılışa TKP Artvin milletvekili adayları Semra Yavuz ve Resul Duran'la birlikte Artvinli emekçiler katıldı. Açılışta TKP Parti Meclisi üyesi Tevfik Taş söz aldı.

Tevfik Taş sözlerine yurtseverliğin TKP'nin siyasi programındaki önemine vurgu yaparak başlarken sermaye karşıtlığını yurtseverlik tanımında en başa yazdıklarına dikkat çekti.

Taş sözlerine şöyle devam etti: "Artvin'de azgın bir sermaye saldırısı var. Doğasına, insanına yalnızca kâr amaçlı bakan ve saldıran bir sermaye sınıfı var. Biz, sermayeyle uzlaşıyı reddeden bir partiyiz. Çünkü sermaye ile orta yol bulma çabaları, sermayeyi ehlileştirme çabaları, daya yaşanır bir kapitalizm yaratma çabaları tamamen gerçek dışıdır, anlamsızdır. Yalnızca emekçiler sosyalist bir programda örgütlenirse sermaye sınıfına geri adım attırabilir."

Açılış etkinliği yurttaşların düşüncelerini paylaşmasının ardından sona erdi.